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Українські партизани проникли у військкомат Ярославської області РФ: деталі

Ярославль, Неділя 24 грудня 2023 00:09
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Українські партизани проникли у військкомат Ярославської області РФ: деталі Фото: українські партизани проникли у військкомат Ярославської області РФ (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Партизани руху "АТЕШ" проникли у військкомат Рибінська Ярославської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Агенти руху отримають інформацію про мобілізацію в Ярославській області та особисті дані призовників

"Завдяки цьому нам вдається отримувати інформацію про мобілізаційні процеси в області та особисті дані призовників. Усі вони - потенційні агенти "АТЕШ", які зроблять свій внесок у руйнуванні російської армії зсередини", - написали партизани.

Фото: Українські партизани проникли у військкомат Ярославської області: деталі (t.me/atesh_ua/3028)

Робота партизанів біля РФ

Українські партизани шукають на території Росії об'єкти, на яких готують до війни. Так агенти руху "АТЕШ" збирають інформацію про розташування російських військових частин, техніки та складів боєприпасів. Далі ця інформація передається Силам оборони України.

Раніше ми писали, що українські партизани здобули секретну інформацію про виробництво ракет на території Росії.

Також ми розповідали про спостереження партизанів за Головним управлінням Росгвардії у Москві.

До речі, агенти "АТЕШ" проникли до частини Росгвардії в Москві . Зняли фото та вказали географічні координати частини.

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