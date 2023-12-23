Реакція на погрози сусідів? Японія ухвалила рекордний оборонний бюджет на 2024 рік

Японія рекордно збільшила свій військовий бюджет у 2024 році. Уряд прийняв це рішення через зростаючу загрозу з боку Китаю та Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News .

Японія 2024 року витратить на оборону рекордні 56 мільярдів доларів. Це на 16,5% більше, ніж 2023 року. Рішення було ухвалено в рамках п'ятирічного плану модернізації оборонної позиції країни. Країна побоюється, що Китай та Росія нарощують свою військову міць і становлять загрозу її безпеці.

У бюджеті Японії на 2024 рік передбачено кошти на розробку нових можливостей для завдання ударів по цілях на території противника.

Що планує зробити Японія

модернізовану версію керованої ракети класу "земля-корабель" Тип-12 із збільшеною дальністю дії до 1000 кілометрів;

витратити понад 80 млрд єн (56 млн доларів) на розробку та виробництво гіперзвукових ракет;

близько 32,3 млрд єн (224 млн доларів) буде витрачено на розробку нових високоточних ракет класу "земля-корабель" та "земля-земля".

модернізація есмінців Морських сил самооборони, щоб вони могли нести крилаті ракети "Томагавк". З цією метою буде виділено близько 200 млн ієн;

закупити у США 400 "Томагавків" з дальністю поразки близько 1600 км у 2025 фінансовому році;

373,1 млрд єн на будівництво двох додаткових есмінців Aegis, які, як очікується, будуть введені в експлуатацію у 2027 та 2028 фінансових роках;

на розробку плануючих перехоплювачів нового типу ракети, здатної перехоплювати гіперзвукову зброю, було виділено 75,7 млрд ієн;

565,3 млрд ієн для розширення можливостей швидкого відправлення персоналу і транспортного обладнання, включаючи закупівлю трьох десантних кораблів;

для побудови двох фрегатів нового типу, оснащених ракетами великої дальності, покращеними протичовновими та іншими можливостями, на які наступного фінансового року витратять 174 млрд ієн.

в рамках плану спільної розробки винищувачів наступного покоління з Великобританією та Італією до 2035 року було виділено 64 млрд ієн;

822,5 млрд ієн на дослідження проривних оборонних технологій. Ці кошти будуть використані для створення нового дослідницького інституту, який займатиметься розробкою нових технологій для збройних сил Японії

Допомога Японії Україні

Раніше ми писали, що Японія зняла заборону експорту зброї й вирішила відправити ракети для ППО Patriot до Сполучених Штатів.

До речі, Японія передала Україні майже 1 млрд доларів і вже відомо, на що підуть гроші.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що країна готова виділити додаткові кошти на підтримку України у розмірі 4,5 млрд доларів.

За 2023 рік Україна отримала вже 39 млрд доларів зовнішнього фінансування. Очікується, що до кінця року ця сума досягне 42,3 млрд доларів.