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Росіяни влаштували атаку дронів вночі: скільки "Шахедів" вдалося збити

Неділя 24 грудня 2023 06:56
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Росіяни влаштували атаку дронів вночі: скільки "Шахедів" вдалося збити Фото: у Генштабі ЗСУ розповіли про збиття ворожих дронів (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти влаштували повітряну атаку із застосуванням дронів-камікадзе по території України у ніч проти 24 грудня. Було зафіксовано запуск ворогом 16 "Шахедів", майже усі з них були збиті Силами оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу "Shahed-136/131", - йдеться у ранковому зведенні командування.

Військові розповіли, що силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ 15 з 16 ударних безпілотників противника було знищено.

Російські атаки "Шахедів"

Російські загарбники регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" у спробах вдарити по населених пунктах України.

Так, після опівночі в Хмельницькій ОВА розповіли про роботу систем ППО через ворожі ударні БПЛА, що були зафіксовані в регіоні. Крім того, ввечері 23 грудня в Запоріжжі пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ тоді повідомляли про рух ворожих безпілотників в бік області.

Також у суботу росіяни для ударів по Дніпропетровській області застосували 9 дронів-камікадзе, та випустили близько півтора десятки артилерійських снарядів.

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атака дронів ПВО Війна Росії проти України
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