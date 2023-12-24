ua en ru
Нд, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Партизани провели розвідку в Криму, виявили командний пункт росіян з технікою

Неділя 24 грудня 2023 08:33
UA EN RU
Партизани провели розвідку в Криму, виявили командний пункт росіян з технікою Фото: партизани провели чергову розвідку в Криму, виявили новий командний пункт росіян з технікою (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Партизани знову змогли пробратись на територію колишнього складу боєприпасів у селищі міського типу Новоозерне Євпаторійського району тимчасово окупованого Криму. Виявили командний пункт росіян з технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на воєнний рух українців та кримських татар "АТЕШ".

"У результаті було розкрито новий командний пункт російських військ, про що свідчать розміщена командно-штабна машина і безліч припаркованих автомобілів на цивільних номерах", - пише "АТЕШ".

Партизани додали, що за останні кілька днів сюда було передислоковано кілька одиниць техніки росіян, ймовірно, з метою поповнення втрат угруповання, яке діє на півдні України.

Координати об'єкта: 45.373470, 33.104246;

Партизани провели розвідку в Криму, виявили командний пункт росіян з технікою

Фото: 45.373470, 33.104246 (google maps)

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи, а серед жителів фіксують проукраїнські настрої. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі. Зокрема нашим воїнам допомагають й партизани, які діють на тимчасово окупованій території.

Наприклад, нещодавно підпілля зафіксувало перевантаження радянських самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" на залізниці в Євпаторії. А у селищі Гвардійське Сімферопольського району зафіксовано близько 30 цистерн із горючим, що свідчить про ймовірну підготовку ворога до масштабних військових операцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крым Війна в Україні
NEWS
Росіяни влаштували атаку дронів вночі: скільки "Шахедів" вдалося збити
Росіяни влаштували атаку дронів вночі: скільки "Шахедів" вдалося збити
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ