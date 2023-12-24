Партизани провели розвідку в Криму, виявили командний пункт росіян з технікою
Партизани знову змогли пробратись на територію колишнього складу боєприпасів у селищі міського типу Новоозерне Євпаторійського району тимчасово окупованого Криму. Виявили командний пункт росіян з технікою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на воєнний рух українців та кримських татар "АТЕШ".
"У результаті було розкрито новий командний пункт російських військ, про що свідчать розміщена командно-штабна машина і безліч припаркованих автомобілів на цивільних номерах", - пише "АТЕШ".
Партизани додали, що за останні кілька днів сюда було передислоковано кілька одиниць техніки росіян, ймовірно, з метою поповнення втрат угруповання, яке діє на півдні України.
Координати об'єкта: 45.373470, 33.104246;
Фото: 45.373470, 33.104246 (google maps)
Ситуація у Криму
Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи, а серед жителів фіксують проукраїнські настрої. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі. Зокрема нашим воїнам допомагають й партизани, які діють на тимчасово окупованій території.
Наприклад, нещодавно підпілля зафіксувало перевантаження радянських самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" на залізниці в Євпаторії. А у селищі Гвардійське Сімферопольського району зафіксовано близько 30 цистерн із горючим, що свідчить про ймовірну підготовку ворога до масштабних військових операцій.
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