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Рада ЄС продовжила регламенти для надзвичайних ситуацій в енергетиці

Субота 23 грудня 2023 05:53
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Рада ЄС продовжила регламенти для надзвичайних ситуацій в енергетиці Ілюстративне фото: у Раді ЄС продовжили дію регламентів щодо надзвичайних енергетичних ситуацій (flick.com)
Автор: Володимир Костирін

Рада Європейського союзу затвердила пролонгацію терміну застосування трьох спеціальних регламентів, розрахованих на надзвичайні ситуації в енергетиці. Ці заходи були прийняті минулого року після початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Ради ЄС.

"Рада прийняла письмовою процедурою три надзвичайні регламенти Ради щодо продовження терміну їх застосування відповідно до статті 122 Договору про функціонування Європейського Союзу, призначені для надзвичайних ситуацій", - йдеться в релізі.

Заходи направлені на посилення солідарність між державами-членами ЄС, для прискорення впровадження відновлюваних джерел енергії та захисту громадян країн блоку "від надмірно високих цін на енергоносії".

  • Регламент ЄС 2022/2576 про посилення солідарності шляхом кращої координації закупівель газу, надійних орієнтирів цін і обміну газом через кордони включає тимчасові надзвичайні заходи, спрямовані на зниження високих цін на енергоносії та підвищення безпеки постачання газу, йдеться у заяві.

Тепер дана постанова діятиме ще один рік, тобто до 31 грудня 2024 року.

  • Інший регламент (2022/2577) стосується прискорення впровадження відновлюваної енергетики, та спрямований на подолання енергетичної кризи, зменшення залежності ЄС від російського викопного палива та подальше просування кліматичних цілей ЄС шляхом прискорення процесу надання дозволів і розгортання проектів відновлюваної енергетики.

"Рада погодилася продовжити період застосування деяких змінених положень регламенту до 30 червня 2025 року. На відміну від двох інших надзвичайних регламентів, поправки тоді виходитимуть за межі простого продовження періоду застосування регламенту", - розповіли в Раді ЄС.

  • Третій регламент (2022/2578) стосується встановлення механізму корекції ринку для захисту громадян країн блоку та економіки від надмірно високих цін. Він встановлює систему тимчасових заходів для запобігання стрибкам надмірно високих цін на газ у ЄС, які не відображають ціни на світовому ринку.

Цей регламент застосовується з 1 лютого 2023 року строком на один рік, а положення буде продовжено ще на один рік - до 31 січня 2025-го.

Усі постанови набудуть чинності після публікації в "Офіційному журналі" ЄС.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз передасть Україні 500 генераторів для зміцнення енергетичної стійкості країни. Фінансова вартість цих електрогенераторів становить 16,5 млн євро.

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