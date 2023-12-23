Вибух у Львові: стало відомо про постраждалих, ще двох людей шукають
Вибух у Львові, попередньо, стався у гаражі приватного будинку. Четверо людей вже відправили до лікарні, ще двох шукають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Андрія Садового та Державну службу надзвичайних ситуацій України.
"За попередньою інформацією вибух стався у гаражі приватного будинку. Ймовірно це газ", - сказав Садовий.
Він повідомив, що загалом в будинку проживало 6 людей. Наразі 2 дитини та 2 жінки повезли з опіками в лікарню. Стан постраждалих, за даними Садового, неважкий.
"Ще 2-х чоловіків шукають рятувальники. Можливо вони під завалами. Точні причини вибуху будуть відомі після завершення рятувальної операції", - додав мер.
З-під завалу врятовано дитину
"З-під завалу врятовано 1 дитину. Під завалами можливо ще перебувають люди", - повідомили рятувальники.
В службі заявили, що наразі залучено 10 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС.
Вибух у Львові
Нагадаємо, сьогодні, 23 грудня, в приватному будинку Львова стався вибух. Поліція повідомила про перекриття дороги поблизу з місцем інциденту.
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