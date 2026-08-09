Експрем'єрку Свириденко розглядають на нову посаду, - джерело

Колишню прем'єрку Юлію Свириденко, яка не прийняла пропозицію очолити посольство в США, розглядають кандидатом на іншу посаду.

Про це РБК-Україна розповіло поінформоване джерело.

Нещодавно нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що Свириденко може очолити "Нафтогаз". Колишній голова компанії Сергій Корецький залишив посаду через призначення прем'єром замість Свириденко.

За словами джерела РБК-Україна, знайомого з планами про посилення керівництва "Нафтогазу", Свириденко дійсно розглядається на цю посаду.

"Такий варіант розглядається, але рішення не прийнято", - сказав співрозмовник.

Призначення Свириденко в "Нафтогаз", як зазначило джерело РБК-Україна, пов'язано з необхідністю пошуку додаткових грошей для компанії.

Як нещодавно заявляв міністр енергетики Денис Шмигаль за різними сценаріями "Нафтогазу" знадобиться ще 400 млн євро на закупівлю газу. Гроші планують знайти у партнерів.