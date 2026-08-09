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Експрем'єрку Свириденко розглядають на нову посаду, - джерело

17:34 09.08.2026 Нд
1 хв
Мова йде не про посаду посла України в США
aimg Юрій Дощатов aimg Дмитро Левицький
Експрем'єрку Свириденко розглядають на нову посаду, - джерело Фото: Юлія Свириденко (facebook.com/KabminUA)
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Колишню прем'єрку Юлію Свириденко, яка не прийняла пропозицію очолити посольство в США, розглядають кандидатом на іншу посаду.

Про це РБК-Україна розповіло поінформоване джерело.

Нещодавно нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що Свириденко може очолити "Нафтогаз". Колишній голова компанії Сергій Корецький залишив посаду через призначення прем'єром замість Свириденко.

За словами джерела РБК-Україна, знайомого з планами про посилення керівництва "Нафтогазу", Свириденко дійсно розглядається на цю посаду.

"Такий варіант розглядається, але рішення не прийнято", - сказав співрозмовник.

Призначення Свириденко в "Нафтогаз", як зазначило джерело РБК-Україна, пов'язано з необхідністю пошуку додаткових грошей для компанії.

Як нещодавно заявляв міністр енергетики Денис Шмигаль за різними сценаріями "Нафтогазу" знадобиться ще 400 млн євро на закупівлю газу. Гроші планують знайти у партнерів.

Нагадаємо, Юлію Свириденко відправили у відставку з посади прем'єра з ініціативи президента Володимира Зеленського. Їй пропонували очолити посольство Україна в США, але вона відмовилася.

Крім того, після відставки з посади прем'єра Свириденко отримала від Зеленського орден. Разом з нею за роботу прем'єром був відзначений й Денис Шмигаль.

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Юлія Свириденко Нафтогаз України
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