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Поблизу Дніпра збили російську ракету

Дніпро, Субота 23 грудня 2023 14:53
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Поблизу Дніпра збили російську ракету Фото: поблизу Дніпра збили російську ракету (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові збили російську ракету у Дніпропетровській області. Це сталося вдень 23 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

"Наші воїни з ПвК "Схід" знищили ракету над Дніпровським районом", - написав він.

Повітряне командування "Схід" уточнило, що це була керована авіаційна ракета Х-59.

Додамо, що після 13:30 сьогодні у Дніпрі пролунали вибухи, перед цим там було оголошено повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударів ракетами у Дніпропетровській області.

Сьогоднішні обстріли України

Сьогодні після 10:20 у Кропивницькому пролунали вибухи. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив, що область була під масованим ракетним ударом. За його словами, відпрацювали сили ППО, прямих влучань не було.

Уламками пошкодило дахи будинків, паркани, авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня. Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що окупанти намагалися атакувати Кропивницький балістикою з Криму.

Також сьогодні зранку вибухи пролунали у Кривому Розі. Місцева влада заявила, що у Криворізькому районі збили два безпілотники.

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