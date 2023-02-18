Україна домовилася про програму з МВФ та візит прем'єра Нідерландів до Києва: новини за 17 лютого

Війна Росії проти України

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте відвідав Київ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві.

Також Нідерланди направлять дві групи експертів до України у 2023 році, щоб зібрати докази воєнних злочинів.

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте пообіцяв, що Україна отримає першу партію танків Leopard-1A5 як тільки вони будуть готові до бою.

Ситуація в енергосистемі України

У Києві сьогодні, 17 лютого весь електротранспорт відновив свою роботу. Трамваї та тролейбуси повертаються на свої маршрути.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що у вихідні, 18-19 лютого, енергосистема України працюватиме з резервом потужності. Однак в Одеській області продовжуються обмеження через пошкодження.

При цьому в ДТЕК заявили, що на вихідних, 18-19 лютого, у Києві та області можуть вводити стабілізаційні відключення електроенергії у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Зеленський заявив, що для України вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет

За його словами, Україна робить все для того, щоб покращити своє озброєння. В тому числі у спілкуванні з партнерами вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет.

А ось Анджей Дуда заявив, що Польща готова передати Україні винищувачі Міг-29, а також приєднатись до країн, котрі передадуть винищувачі F-16.

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що необхідно бути готовим до тривалої війни в Україні. При цьому союзники та партнери України залишатимуться разом упродовж усього часу.