ua ru
Пт, 17 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дефіциту немає, але в Одесі відключення: яка ситуація зі світлом сьогодні

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 17 лютого 2023 10:53
Дефіциту немає, але в Одесі відключення: яка ситуація зі світлом сьогодні Фото: в Одеській області сьогодні погодинні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні сьогодні, 17 лютого, не будуть вимикати світло, оскільки в енергосистемі немає дефіциту. Проте в Одеській області продовжуються обмеження через пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання", - йдеться у повідомленні.

Зараз в Україні працюють всі види електростанцій, імпорт електроенергії незначний. Через відсутність дефіциту до областей не доводили ліміти споживання. Заміри споживання сьогодні проводять у Києві та Чернівецькій області.

В Одесі досі тривають мережеві обмеження. Споживання у місті зростає через збільшення активності бізнесу. Для уникнення перевантаження в Одесі діють погодинні графіки відключень світла.

В "Укренерго" повідомили, що мережеві обмеження вчора вводили у столиці, Київській та Житомирській областях.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що сьогодні та на вихідних енергосистема України працюватиме з резервом потужності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Електроенергія відключеня світла Одеса
NEWS
Головна тема – Україна. Чого чекати від Мюнхенської конференції-2023
Головна тема – Україна. Чого чекати від Мюнхенської конференції-2023
DAILY
Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений