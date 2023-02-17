Російські війська змінили тактику біля Вугледара: як діє ворог

Окупаційні війська змінили свою тактику в напрямку Вугледара Донецької області. Противник замість штурмів по ночах почав відновлювати свої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.

"Ворог дещо змінив свою тактику на цьому напрямку. Він фактично перестав вночі атакувати наші позиції", - каже Дмитрашківський.

За його словами, лише за останні два дні на цьому напрямку чисельність штурмових дій коливається від двох до чотирьох.

"Натомість вдень ворог дуже потужно застосовує артилерію, лише за вчора на Донецькому напрямку противник використав її 223 рази. При цьому штурмових дій в районі Вугледару та Мар'янки було 16", - розповів Дмитрашківський.

Також він повідомив, що противник змінив тактику й у застосуванні авіації.

"Якщо раніше вони вели штурмуючий вогонь і постійно працювали підрозділи ДРГ та штурмові групи. На сьогодні ж спостерігається дещо інша тактика: окупанти вночі тепер намагаються відновлюватися та поповнювати свої резерви. Саме в цьому й полягає їхня нічна зміна тактики", - підсумував Дмитрашківський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти атакують Бахмут та Вугледар Донецької області, щоб відстрочити наступ українських військ.

Детальніше про те, що відбувається в місті і чому росіяни прагнуть захопити Вугледар - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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