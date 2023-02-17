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Зеленський заявив, що для України знімається табу щодо постачання далекобійних ракет

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Україна, П'ятниця 17 лютого 2023 20:23
Зеленський заявив, що для України знімається табу щодо постачання далекобійних ракет Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Україна робить все для того, щоб покращити своє озброєння. В тому числі у спілкуванні з партнерами вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського у п'ятницю, 17 лютого.

Він нагадав, що в останні тижні триває певний дипломатичний марафон, під час якого ведуться перемовини з представниками різних країн.

"Вже створена танкова коаліція, вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет, вже є здобутки у посиленні нашої артилерії й вже світ почув наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції", - сказав Зеленський.

Він також розповів що обговорював дане питання і під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марк Рютте.

"Говорив і сьогодні про це з Рютте і протягом тижня з усіма лідерами. Продовжу ці переговори й наступного тижня", - підкреслив президент.

Як повідомлялося, в рамках нового пакету допомоги від США у розмірі 2,2 млрд доларів Україна отримає далекобійні ракети GLSDB. Однак у Пентагоні зазначають, що розгортання цих ракет на полі бою триватиме багато місяців.

Нагадаємо, США модифікували передові ракетні пускові установки HIMARS, які вони передали Україні, щоб їх не можна було використовувати для обстрілу Росії ракетами великої дальності.

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