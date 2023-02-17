Зеленський заявив, що для України знімається табу щодо постачання далекобійних ракет

Україна робить все для того, щоб покращити своє озброєння. В тому числі у спілкуванні з партнерами вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського у п'ятницю, 17 лютого.

Він нагадав, що в останні тижні триває певний дипломатичний марафон, під час якого ведуться перемовини з представниками різних країн.

"Вже створена танкова коаліція, вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет, вже є здобутки у посиленні нашої артилерії й вже світ почув наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції", - сказав Зеленський.

Він також розповів що обговорював дане питання і під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марк Рютте.

"Говорив і сьогодні про це з Рютте і протягом тижня з усіма лідерами. Продовжу ці переговори й наступного тижня", - підкреслив президент.