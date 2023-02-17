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Сьогодні та у вихідні енергосистема працюватиме з резервом потужності, - Галущенко

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Україна, П'ятниця 17 лютого 2023 10:45
Сьогодні та у вихідні енергосистема працюватиме з резервом потужності, - Галущенко Фото: найближчими днями енергосистема України працюватиме із резервом потужності (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У п‘ятницю 17 лютого, та у вихідні, 18-19 лютого, енергосистема України працюватиме з резервом потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка.

За його словами, сьогодні та у вихідні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання.

"Завдяки зменшенню попиту матимемо резерв потужності", - сказав він.

Водночас в Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення, але вже меншою, ніж раніше, тривалістю.

У Харківській області за останню добу після відновлювальних ремонтів мереж заживлено ще близько 2 тисяч споживачів.

Як повідомлялося, Україна та мережа ENTSO-E домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії до 700 МВт у будь-який час.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що поки Україна може покривати споживання електроенергії самостійно і ситуація зі світлом залишається стабільною. Але при похолоданні або нових ударах імпорт може бути відновлений, що є додатковим безпековим фактором.

При цьому Україна не лише відновлює зруйновані енергооб'єкти після ударів росіян. Країна також працює над новим форматом електростанцій та підстанцій, які дозволять краще захистити систему від ракетних атак.

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Герман Галущенко відключеня світла
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