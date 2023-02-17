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На вихідних у Києві та області можуть вимикати світло через ремонти: графік за районами

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Київ, П'ятниця 17 лютого 2023 18:46
На вихідних у Києві та області можуть вимикати світло через ремонти: графік за районами Фото: на вихідних у Києві та області можуть вимикати світло через ремонти (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На вихідних, 18-19 лютого, у Києві та області можуть вводити стабілізаційні відключення електроенергії у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

У суботу відключення можливі з 9:00 до 22:00 в частині Лівого берегу та в Голосіївському районі.

У неділю - з 8:00 до 13:00 в Голосіївському, Солом’янському, Дарницькому, Дніпровському районах.

У Київській області відключення за графіками можливі в частині Бучанського району. На вихідних світло буде обмежуватись з 6:00 до 22:00.

Нагадаємо, наразі дефіциту потужності в енергосистемі немає, але в Одеській області продовжуються обмеження через пошкодження.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив українців, що відключення світла все ще можливі, попри відсутність дефіциту.

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Електроенергія ДТЕК Київ
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