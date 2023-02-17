Єрмак попередив українців про 24 лютого: слухайте Повітряні сили

В Офісі президента не виключають, що Росія на річницю вторгнення в Україну може завдати удару. Громадянам радять слухати Повітряні сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

Єрмак натякнув, що ворог 24 лютого може вдатися до атак. Він наголосив, що Україна готова до різних сценаріїв.

"Не забувайте, що в нас класні Повітряні сили, тому слухайте, що кажуть саме ці люди, які вміють збивати російські та інші повітряні цілі", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія на річницю вторгнення завдасть ракетного удару. За його словами росіяни накопичують ракети, тому 24 лютого можливий запуск трьох хвиль.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ворог буде намагатися захопити Бахмут до 24 лютого.

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