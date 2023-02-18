Украина договорилась о программе с МВФ и визит премьера Нидерландов в Киев: главные новости за 17 февраля

Война России против Украины

Премьер Нидерландов Марк Рютте посетил Киев

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве.

Также Нидерланды направят две группы экспертов в Украину в 2023 году, чтобы собрать доказательства военных преступлений.

Премьер Нидерландов Марк Рютте пообещал, что Украина получит первую партию танков Leopard-1A5, как только они будут готовы к бою.

Ситуация в энергосистеме Украины

В Киеве сегодня, 17 февраля, весь электротранспорт возобновил свою работу. Трамваи и троллейбусы возвращаются на свои маршруты.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в выходные, 18-19 февраля, энергосистема Украины будет работать с резервом мощности. Однако в Одесской области продолжаются ограничения из-за повреждений.

При этом в ДТЭК заявили, что в выходные, 18-19 февраля, в Киеве и области могут вводить стабилизационные отключения электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ.

Зеленский заявил, что для Украины уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет

По его словам, Украина делает все для того, чтобы улучшить свое вооружение. В том числе в общении с партнерами уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет.

Анджей Дуда заявил, что Польша готова передать Украине истребители Миг-29, а также присоединиться к странам, которые передадут истребители F-16.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что необходимо быть готовым к длительной войне в Украине. При этом союзники и партнеры Украины будут оставаться вместе в течение всего времени.