Украина договорилась о программе с МВФ и визит премьера Нидерландов в Киев: главные новости за 17 февраля

В пятницу, 17 февраля, миссия МВФ во главе с Гевином Греем встретилась с украинскими властями в Варшаве, чтобы оценить результаты деятельности Украины. Также в Киев с рабочим визитом прибыли премьер Нидерландов Марк Рютте и министр внутренней торговли Лише Шрайнемахер.
Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве.
Также Нидерланды направят две группы экспертов в Украину в 2023 году, чтобы собрать доказательства военных преступлений.
Премьер Нидерландов Марк Рютте пообещал, что Украина получит первую партию танков Leopard-1A5, как только они будут готовы к бою.
Ситуация в энергосистеме Украины
В Киеве сегодня, 17 февраля, весь электротранспорт возобновил свою работу. Трамваи и троллейбусы возвращаются на свои маршруты.
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в выходные, 18-19 февраля, энергосистема Украины будет работать с резервом мощности. Однако в Одесской области продолжаются ограничения из-за повреждений.
При этом в ДТЭК заявили, что в выходные, 18-19 февраля, в Киеве и области могут вводить стабилизационные отключения электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ.
Зеленский заявил, что для Украины уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет
По его словам, Украина делает все для того, чтобы улучшить свое вооружение. В том числе в общении с партнерами уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет.
Анджей Дуда заявил, что Польша готова передать Украине истребители Миг-29, а также присоединиться к странам, которые передадут истребители F-16.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что необходимо быть готовым к длительной войне в Украине. При этом союзники и партнеры Украины будут оставаться вместе в течение всего времени.
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