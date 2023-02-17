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Прем'єр Нідерландів пообіцяв якнайшвидшу поставку Leopard-1A5 до України

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П'ятниця 17 лютого 2023 15:39
Прем'єр Нідерландів пообіцяв якнайшвидшу поставку Leopard-1A5 до України Фото: Марк Рютте, прем'єр Нідерландів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна отримає першу партію танків Leopard-1A5 як тільки вони будуть готові до бою. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте обіцяє якнайшвидше поставити їх ЗСУ.

Про це заявив Рютте, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, Рютте заявив, що хоче, аби поставка танків відбулась якнайшвидше.

"Як тільки перша партія буде готова до бою, вона буде доставлена в Україну, і ми хочемо зробити це якомога швидше", - заявив Рютте.

Також прем'єр Рютте додав, що його країна готова прийняти у себе новий трибунал, який судитиме російське вторгнення в Україну.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 17 лютого до Києва з робочим візитом прибули прем'єр Рютте й міністр внутрішньої торгівлі Нідерландів Ліше Шрайнемахер.

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