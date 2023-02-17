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У Києві відновлює свою роботу весь електротранспорт

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Київ, П'ятниця 17 лютого 2023 09:51
У Києві відновлює свою роботу весь електротранспорт Фото: у Києві відновлює свою роботу весь електротранспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні, 17 лютого весь електротранспорт відновлює свою роботу. Трамваї та тролейбуси повертаються на свої маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника КМВА Сергія Попко.

"Сьогодні весь електротранспорт столиці повернувся на свої маршрути! Зараз на 46-ти тролейбусних маршрутах працює 286 одиниць транспорту, а на 32-х трамвайних - 195!" - повідомив Попко.

Він нагадав, що загалом столиця жила без електротранспорту 56 днів.

Так, 23 грудня через дефіцит електроенергії робота наземного електротранспорту столиці (трамваїв та тролейбусів) була зупинена. На маршрутах наземного електротранспорту працювали автобуси.

Нагадаємо, вчора в Києві було відновлено рух 31 тролейбусного і 13 трамвайних маршрутів.

Також ми писали про те, що з 12 січня у Києві відновили рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамвая №1 та №3.

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