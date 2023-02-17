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Нідерланди направлять в Україну дві групи експертів для збору доказів воєнних злочинів

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Україна, П'ятниця 17 лютого 2023 19:16
Нідерланди направлять в Україну дві групи експертів для збору доказів воєнних злочинів Фото: Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Нідерланди направлять дві групи експертів до України у 2023 році, щоб зібрати докази воєнних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

"Цього року ми надішлемо дві слідчих групи в Україну", - заявив Рютте.

У 2022 році Нідерланди відправили дві групи експертів до України для надання допомоги Міжнародному кримінальному суду у розслідуванні воєнних злочинів.

Рютте додав, що Нідерланди готові розмістити у себе трибунал для суду над особами, які винні у вчиненні воєнних злочинів в Україні. За його словами, для створення такого органу потрібна широка підтримка світової спільноти.

Нагадаємо, що Нідерланди передадуть Україні боєприпаси для бойових танків німецького виробництва Leopard 2. Амстердам надасть 20 тисяч снарядів.

Системи ППО для України будуть виготовляти в Чехії. Нідерланди заплатять за сотню модифікованих всюдиходів Toyota, оснащених парою швидкострільних кулеметів.

Нідерланди передали 100 мільйонів євро до новоствореного Міжнародного фонду для України. Гроші використовуватимуть для підтримки ЗСУ.

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