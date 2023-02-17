ЗСУ за добу знищили 800 окупантів і 14 крилатих ракет: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: Українські воїни за добу ліквідували ще 800 окупантів (zsu.gov.ua)

Українські захисники за останню добу знищили ще 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 141 260 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.