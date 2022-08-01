Украина возобновляет экспорт по "зерновому соглашению": первые подробности

Как отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков, из Одесского порта в 09:15 впервые с 24 февраля судно выйдет из Одесского порта, которое загружено украинским продовольствием.

"Речь идет о судне RAZONI, которое под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане. Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтверждена нашими партнерами-гарантами - ООН и Турцией. На его борту 26 тыс. тонн украинской кукурузы", - добавил он.

Открытие "зернового коридора"

Возобновление экспорта украинской сельхозпродукции в ООН анонсировали на 29 июля.

Начало поставок запланировано из порта "Черноморск". Следующим станет порт "Одесса". Позже вывоз зерна планируют разблокировать из порта "Южный". Все три порта должны быть технически готовы в течение двух недель.

Первое зерно из Украины, а также удобрения отправят из Одесской области в Сомали. Путь туда займет около 6 недель.

Контроль выполнения "зернового соглашения" осуществляет Совместный центр в Стамбуле с участием представителей Украины, РФ, Турции и ООН. Он будет получать информацию о каждом этапе выполнения операции в украинских водах.

Для проверки запуска "зернового коридора" в пятницу в Одессу прибыли послы стран G7.

Как будут вывозить зерно

Грузовые суда будут выходить и заходить в порты Украины в сопровождении корабля лидирования под украинским флагом. Он проведет караван по безопасному пути.

Порты в Одессе и области не будут полностью очищать от мин. Для кораблей созданы узкие фарватеры. Остальная часть акватории останется заминированной, чтобы не ослабить защиту черноморских рубежей Украины.

Перед началом выполнения коммерческих рейсов по коридору пройдет украинский технический флот.

После прохождения Черного моря зерновозы под наблюдением Стамбульского координационного центра проследуют через пролив Босфор.

Корабли, идущие в Украину, также будут проверяться Координационным центром, чтобы удостовериться, что они не перевозят оружие. Все процедуры досмотра будут проходить в водах Турции.

Деятельность Центра не распространяется на территориальные воды Украины. Она заключается только в надзоре и координации работы так называемого гуманитарного коридора.

При этом в ООН сообщили, что наблюдатели ООН и Турции будут присутствовать в портах Одесской области для контроля загрузки зерновозов.

Как отметил глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков, экспорт зерна из Украины может быть остановлен. Такое решение примут, если в море возникнут угрозы со стороны России.

Детали "зернового соглашения"

22 июля в Стамбуле была достигнута договоренность между Украиной, Россией, Турцией и ООН о возобновлении вывоза украинского зерна из портов в Черном море.

"Зерновое соглашение" предусматривает создание коридоров для прохода кораблей и контроль за ходом операции с участием независимых сторон посредством создания Совместного координационного центра.

На территории проведения операции устанавливается режим прекращения огня.

В ходе переговоров Украина настаивала на гарантиях безопасности для южных регионов, опасаясь, что Россия может использовать договоренности для атаки на Одессу.

Среди обязательных условий украинской стороны: отсутствие представителей РФ в украинских портах, российские корабли не должны сопровождать суда с зерном, все проверки кораблей осуществляют общие группы в водах Турции.

Также в Офисе президента пригрозили немедленным военным ответом в случае провокаций со стороны России.

Все стороны подтвердили свои обязательства в "зеркальных договорах". Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписал соглашение с министром обороны Турции и представителем ООН.

Такой же документ подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Между собой Россия и Украина не заключали никаких договоров.

Срок действия "зернового соглашения" составляет 120 дней с возможностью продления.

Россия уже нарушила договоренности ударом по Одессе

Вооруженные силы РФ атаковали Одессу на следующий же день после подписания Стамбульского соглашения, когда по прогнозам ООН должен был заработать"зерновой коридор".

Удар нанесли из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр" утром 23 июля. Две ракеты попали в инфраструктуру Одесского торгового порта, в хранилищах которого находится экспортное зерно.

Сами россияне сначала отрицали причастность к атаке на Одессу, но вскоре заявили, что били якобы по военному объекту и складам с ракетами Harpoon, и это не влияет на договоренности о вывозе зерна.

В МИД Украины назвали удары по порту в Одессе плевком Путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Украинская сторона призвала ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией ее обязательств. "В случае невыполнения договоренностей, Москва будет нести ответственность за усиление глобального продовольственного кризиса", - заявил замминистра иностранных дел Олег Николенко.

Предпосылки сделки по зерну

После военного вторжения РФ в морских портах Украины было заблокировано более 20 млн тонн зерна. Оно предназначалось для поставок на мировые рынки и в бедные страны Африки по Всемирной продовольственной программе ООН.

О важности аграрного экспорта впервые заговорили в ООН спустя месяц войны. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш тогда заявил, что глобальная продовольственная безопасность оказалась под угрозой, поскольку Украина входит в пятерку мировых экспортеров сельхозпродукции.

ООН выступила инициатором переговоров по зерну, а Турция взяла на себя роль "посредника" между РФ и Украиной. После нескольких раундов встреч военных делегаций и согласования технических деталей состоялось подписание финального меморандума.

Предполагается, что в случае успешной работы соглашения стороны вывезут около 25 млн тонн зерна. По мнению министра обороны Турции Хулуси Акара, возобновление экспорта из Украины снизит цены на продовольственные товары в мире.