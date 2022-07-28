ua ru
Чт, 28 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стало известно, когда и куда могут отправить первое вывезенное из украинских портов зерно

Новина українською →
Стамбул, Четверг 28 июля 2022 18:25
Стало известно, когда и куда могут отправить первое вывезенное из украинских портов зерно Фото: первое вывезенное из Украины зерно отправят в Сомали (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Первое судно с украинским зерном может выйти из порта Одесской области уже завтра, 29 июля. Вероятно, корабль направится в Сомали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя генсекретаря ООН Мартина Гриффитса во время брифинга.

"Мы надеемся и планируем, что первое судно может отправиться в ближайшие дни. Надеюсь, что это произойдет завтра", - отметил он.

Представитель ООН добавил, что вместе зерном Украина отправит на экспорт удобрения.

По словам Гриффитса, первое зерно, которое вывезут из украинских портов, направится в Сомали. Путь туда займет шесть недель.

Кроме того, Гриффитс заявил, что наблюдатели ООН и Турции будут присутствовать в портах Одесской области. Они будут контролировать загрузку.

"Для судов, идущих в украинские порты, инспекции будут проводиться в турецком порту. Так легче это выполнять, чтобы убедиться, что на этих судах нет контрабанды и оружия. И у нас будут наблюдатели от ООН и Турции в порту Одессы, чтобы убедиться, что идет отгрузка зерна и выход судов", - добавил он.

Напомним, 22 июля Украина, Турция, ООН и Россия подписали соглашение для вывоза украинского зерна.

Для этого в Украине снова откроют порты в Одессе и Черноморске, а также порт "Южный".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Украина Сомали
NEWS
Клименко стал новым руководителем САП
Клименко стал новым руководителем САП
DAILY
От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины