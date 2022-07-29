Послы стран G7 прибыли в Одессу: какая цель визита

Послы стран "Большой семерки" прибыли в Одессу. Дипломаты проверят запуск "зернового коридора", о котором договорились Украина, Турция, ООН и Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Великобритании в Украине Мелинду Симмонс в Twitter .

"Я с коллегами-послами G7 и Турции сейчас в Одессе, чтобы засвидетельствовать важность соглашения для возобновления экспорта украинского продовольствия, заключенного при посредничестве ООН. Россия должна уважать это соглашение", - отметила Симмонс.

Зерновое соглашение

В Стамбуле 22 июля Украина, Турция, ООН и Россия заключили соглашение о вывозе зерна из Украины.

Для этого снова откроются порты в Одессе, Черноморске и порт "Южный".

Вчера заместитель генсекретаря ООН Мартин Гриффитс сообщил, что первое судно с украинским зерном выйдет в море 29 июля. Вероятно, корабль направится в Сомали.