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В Турции заработал координационный центр по вывозу зерна из Украины

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Стамбул, Среда 27 июля 2022 14:50
В Турции заработал координационный центр по вывозу зерна из Украины Фото: в Стамбуле заработал координационный центр по зерну (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Турции сегодня, 27 июля, официально открыли координационный центр для вывоза зерна из Украины. Он будет отслеживать и контролировать экспорт продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Церемония открытия прошла в Стамбуле, на ней присутствовал министр обороны Турции Хулуси Акар.

Во время выступления он отметил, что стороны намерены вывезти около 25 млн тонн украинского зерна. Это, по его мнению, снизит цены на продовольственные товары в мире.

"Необходимости в разминировании морских зон в рамках соглашения по "зерновому коридору" нет. Подготовка к поставкам зерна в портах Украины продолжается", - сказал он.

Центр будет действовать при Университете национальной обороны Турции.

Напомним, 22 июля Украина, Турция, ООН и Россия подписали соглашение для вывоза украинского зерна.

Для этого в Украине снова откроют порты в Одессе и Черноморске, а также порт "Южный".

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