В Турции заработал координационный центр по вывозу зерна из Украины
В Турции сегодня, 27 июля, официально открыли координационный центр для вывоза зерна из Украины. Он будет отслеживать и контролировать экспорт продовольствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.
Церемония открытия прошла в Стамбуле, на ней присутствовал министр обороны Турции Хулуси Акар.
Во время выступления он отметил, что стороны намерены вывезти около 25 млн тонн украинского зерна. Это, по его мнению, снизит цены на продовольственные товары в мире.
"Необходимости в разминировании морских зон в рамках соглашения по "зерновому коридору" нет. Подготовка к поставкам зерна в портах Украины продолжается", - сказал он.
Центр будет действовать при Университете национальной обороны Турции.
#Canlı: Milli Savunma Bakanı Akar, Milli Savunma Üniversitesi'nde tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin açılışında konuşuyor https://t.co/2DpBWnGgTT— AA Canlı (@AACanli) July 27, 2022
Напомним, 22 июля Украина, Турция, ООН и Россия подписали соглашение для вывоза украинского зерна.
Для этого в Украине снова откроют порты в Одессе и Черноморске, а также порт "Южный".
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