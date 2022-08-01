Україна відновила експорт за "зерновою угодою": перші подробиці

Як зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, з Одеського порту о 09:15 вперше з 24 лютого вийде судно з Одеського порту, яке завантажене українським продовольством.

"Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтверджено нашими партнерами-гарантами – ООН та Туреччиною. На його борту 26 тис тонн української кукурудзи", - додав він.

Відкриття "зернового коридору"

Відновлення експорту української сільгосппродукції в ООН анонсували на 29 липня.

Початок поставок запланований із порту "Чорноморськ". Наступним стане порт "Одеса". Пізніше вивіз зерна планують розблокувати із порту "Південний". Усі три порти мають бути технічно готові протягом двох тижнів.

Перше зерно з України, а також добрива відправлять із Одеської області до Сомалі. Шлях туди займе орієнтовно 6 тижнів.

Контроль за виконанням "зернової угоди" здійснює Спільний центр у Стамбулі за участю представників України, РФ, Туреччини та ООН. Він отримуватиме інформацію про кожен етап виконання операції в українських водах.

Для перевірки запуску "зернового коридору" у п'ятницю до Одеси прибули посли країн G7.

Як вивозитимуть зерно

Вантажні судна будуть виходити і заходити до портів України у супроводі корабля лідирування під українським прапором. Він проведе караван безпечним шляхом.

Порти в Одесі та області не будуть повністю очищати від мін. Для кораблів створено вузькі фарватери. Решта акваторії залишиться замінованою, щоб не послабити захист чорноморських рубежів України.

Перед початком виконання комерційних рейсів коридором пройде український технічний флот.

Після проходження Чорного моря зерновози під наглядом Стамбульського координаційного центру пройдуть через Босфор.

Кораблі, які йдуть в Україну, також перевірятиме Координаційний центр, щоб переконатися, що вони не перевозять зброю. Усі процедури огляду відбуватимуться у водах Туреччини.

Діяльність Центру не поширюється на територіальні води України. Вона полягає лише у нагляді та координації роботи так званого гуманітарного коридору.

При цьому в ООН повідомили, що спостерігачі ООН та Туреччини будуть присутні у портах Одеської області для контролю завантаження зерновозів.

Як зазначив голова Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков, експорт зерна з України може бути зупинено. Таке рішення ухвалять, якщо у морі виникнуть загрози з боку Росії.

Деталі "зернової угоди"

22 липня у Стамбулі було досягнуто домовленості між Україною, Росією, Туреччиною та ООН про поновлення вивезення українського зерна з портів у Чорному морі.

"Зернова угода" передбачає створення коридорів для проходу кораблів та контроль за ходом операції за участю незалежних сторін через створення Спільного координаційного центру.

На території проведення операції встановлюється режим припинення вогню.

Під час переговорів Україна наполягала на гарантіях безпеки для південних регіонів, побоюючись, що Росія може використати домовленості для атаки на Одесу.

Серед обов'язкових умов української сторони: відсутність представників РФ в українських портах, російські кораблі не повинні супроводжувати судна із зерном, усі перевірки кораблів здійснюють спільні групи у водах Туреччини.

Також в Офісі президента пригрозили негайною військовою відповіддю у разі провокацій з боку Росії.

Усі сторони підтвердили свої зобов'язання у "дзеркальних договорах". Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков підписав угоду з міністром оборони Туреччини та представником ООН.

Такий самий документ підписав міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Між собою Росія та Україна не укладали жодних договорів.

Термін дії "зернової угоди" становить 120 днів із можливістю продовження.

Росія вже порушила домовленості ударом по Одесі

Збройні сили РФ атакували Одесу наступного ж дня після підписання Стамбульської угоди, коли за прогнозами ООН мав запрацювати "зерновий коридор".

Удару було завдано з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр" вранці 23 липня. Дві ракети влучили в об'єкти інфраструктури Одеського торговельного порту, у сховищах якого знаходиться експортне зерно.

Самі росіяни спочатку заперечували причетність до атаки на Одесу, але незабаром заявили, що били нібито по військовому об'єкту і складам із ракетами Harpoon, і це не впливає на домовленості про вивезення зерна.

У МЗС України назвали удари по порту в Одесі плювком Путіна в обличчя генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу та президенту Туреччини Реджепу Ердогану.

Українська сторона закликала ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією її зобов'язань. "У разі невиконання домовленостей, Москва нестиме відповідальність за посилення глобальної продовольчої кризи", - заявив заступник міністра закордонних справ Олег Ніколенко.

Передумови "зернової угоди"

Після військового вторгнення РФ у морських портах України було заблоковано понад 20 млн тонн зерна. Воно призначалося для поставок на світові ринки та у бідні країни Африки за Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

Про важливість аграрного експорту вперше заговорили в ООН через місяць війни. Генеральний секретар організації Антоніу Гутерреш тоді заявив, що глобальна продовольча безпека опинилася під загрозою, оскільки Україна входить до п'ятірки світових експортерів сільгосппродукції.

ООН виступила ініціатором переговорів щодо зерна, а Туреччина взяла на себе роль "посередника" між РФ та Україною. Після кількох раундів зустрічей військових делегацій та погодження технічних деталей відбулося підписання фінального меморандуму.

Передбачається, що у разі успішної роботи угоди сторони вивезуть близько 25 млн тонн зерна. На думку міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, поновлення експорту з України знизить ціни на продовольчі товари у світі.