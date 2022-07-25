Украина прекратит экспорт зерна в случае угрозы в Черном море, - Кубраков

Украина может остановить экспорт зерна Черным морем. Такое решение примут, если в акватории возникнут какие-либо угрозы от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Чиновник прокомментировал обстрел порта Одессы, к которому прибегли оккупанты 23 июля. По его словам, навигацию по Черному морю как планировали, так и в дальнейшем будут делать.

"Для нас это (экспорт зерна - ред.) также важно, как и для всего цивилизованного мира. Мы с вами прекрасно понимаем, если что-то будет происходить в Черном море, то, конечно, эта инициатива будет остановлена", - сказал Кубраков.

Глава Мининфраструктуры также отметил, что Украина договаривалась с ООН и Турцией, и они выразили свою позицию по поводу действий России.