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В России признали ракетный удар по порту Одессы

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Москва, Воскресенье 24 июля 2022 10:50
В России признали ракетный удар по порту Одессы Фото: спикер МИД РФ Мария Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: Валерия Полищук

В России признали ракетный удар по одесскому порту, который был совершен накануне. Там заявили, что ракеты уничтожили военный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера МИД РФ Марии Захаровой в Telegram.

"Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу", - написала она.

Отметим, что вчера министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россия якобы не имеет отношения к ракетному удару по Одесскому порту.

Напомним, 23 июля утром Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

Во время атаки там в хранилищах находилось украинское зерно, которое предназначалось для экспорта.

Позже стало известно, что в результате ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту есть пострадавшие.

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Российская Федерация Одесса Мария Захарова ракетный удар
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