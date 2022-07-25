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Украина и США разрабатывают "план Б" по вывозу зерна

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 25 июля 2022 11:57
Украина и США разрабатывают "план Б" по вывозу зерна Фото: Украина и США разрабатывают "план Б" по вывозу зерна (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты и Украина разрабатывают "план Б" по вывозу зерна из страны после нападения России на порт Одессы.

Об этом заявила администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По ее словам, "план Б" включает в себя автомобильные и железные дороги, реки, отправку барж и корректировку железнодорожных систем, чтобы они лучше согласовывались с европейскими, чтобы экспорт мог осуществляться быстрее.

"Мы живем по плану на случай непредвиденных обстоятельств, потому что нельзя доверять ничему, что говорит президент России Владимир Путин", - заявила Пауэр.

Она добавила, что около 20 млн тонн пшеницы и кукурузы застряли в порту Одессы, подчеркнув, что несмотря на продовольственную безопасность, обеспечиваемую альтернативными маршрутами из Украины, "нет никакой замены тому, что Путин позволит прекратить блокаду и отправить зерно наиболее эффективным способом".

Пауэр заявила, что надеется, что зерновая сделка "как-то закрепится", несмотря на то, что Россия "немедленно повернулась спиной" к соглашению, атаковав Одессу - главный порт, указанный в соглашении.

Напомним, Украина, Россия, Турция и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна.

Однако на следующий день, 23 июля, Россия ударила ракетами по порту в Одессе, где находится зерно, подготовленное для экспорта.

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