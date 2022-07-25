Украина и США разрабатывают "план Б" по вывозу зерна
Соединенные Штаты и Украина разрабатывают "план Б" по вывозу зерна из страны после нападения России на порт Одессы.
Об этом заявила администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По ее словам, "план Б" включает в себя автомобильные и железные дороги, реки, отправку барж и корректировку железнодорожных систем, чтобы они лучше согласовывались с европейскими, чтобы экспорт мог осуществляться быстрее.
"Мы живем по плану на случай непредвиденных обстоятельств, потому что нельзя доверять ничему, что говорит президент России Владимир Путин", - заявила Пауэр.
Она добавила, что около 20 млн тонн пшеницы и кукурузы застряли в порту Одессы, подчеркнув, что несмотря на продовольственную безопасность, обеспечиваемую альтернативными маршрутами из Украины, "нет никакой замены тому, что Путин позволит прекратить блокаду и отправить зерно наиболее эффективным способом".
Пауэр заявила, что надеется, что зерновая сделка "как-то закрепится", несмотря на то, что Россия "немедленно повернулась спиной" к соглашению, атаковав Одессу - главный порт, указанный в соглашении.
Напомним, Украина, Россия, Турция и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна.
Однако на следующий день, 23 июля, Россия ударила ракетами по порту в Одессе, где находится зерно, подготовленное для экспорта.