Удар "Хезболли" по Ізраїлю та напад туарегів на "вагнерівців" у Малі: новини за вихідні

Війна Росії проти України: останні новини

Новини за 27 липня:

Новини за 28 липня:

Удар по Ізраілю

В суботу Ізраїль повідомив, що "Хезболла" завдала удар в районі Мадждал-Шамса. Дану атаку відразу назвали найсмертоноснішою. Зауважимо, що в результаті удару на спортивному полі загинуло 11 людей, ще більш як 30 отримали поранення.

Після удару прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху дав вказівку своєму рейсу негайно вилетіти з Вашингтона до Ізраїля.

А США висловили стурбованість щодо того, що удар по Голанах може призвести до війни між Ізраїлем та "Хезболлою".

Детальніше про ситуацію в регіоні можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Напад на колону ПВК "Вагнера"

Ввечері суботи, 27 липня, мережу сколихнули фото та відео з розбитою колоною бойовиків ПВК "Вагнера" в африканській країні Малі. Відповідальність за напад взяли на себе повстанці-туареги з руху CSP-PSD.

Детальніше про напад на "вагнерівців" в Малі та хто такі туареги, - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Українська тенісистка відмовилася від виступів на Олімпійських іграх

Колишня перша ракетка України Ангеліна Калініна вирішила не виступати на літніх Іграх. Інформація про її зняття з'явилася в розкладі Олімпіади.

Калініна в першому раунді тенісного турніру повинна була зустрітися з нідерландкою Аранчою Рус. Матч був запланований на 27 липня, але через дощ поєдинок перенесли.

Вчені закликали НАТО запросити Україну до Альянсу

Десятки вчених звернулись до представників НАТО. У відкритому листі вчені закликали Альянс запросити Україну приєднатися.

"Зосередження уваги на начебто "занепокоєності Росії щодо розширення НАТО" і спроби її заспокоїти ігнорують геноцидну пропаганду РФ і систематичні воєнні злочини на окупованій території України, включаючи масові вбивства, масові зґвалтування і тортури", - йдеться в листі.

Росіяни вбили понад 500 дітей від початку повномасштабного вторгнення в Україну

Від початку повномасштабного вторгнення збройна агресія Росії забрала життя понад 500 українських дітей. Ще більше тисячі отримали поранення.

"Більше ніж 2051 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 28 липня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 564 дитини загинуло та понад 1487 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомив Офіс генпрокурора.

Невідомі відправили голові МВС Франції лист із чумою

Підозрілий лист було виявлено та перехоплено у суботу, 27 липня, у сортувальному центрі на пошті. У ньому виявили підозрілий чорний порошок, після чого почали проводити експертизу.

Перевірку проводила поліція з ядерних, радіологічних, біологічних, хімічних та вибухових речовин. Швидкі випробування показали невелику позитивну реакцію на чуму.

В Італії українець помер на пляжі, рятуючись від ос

На пляжі в місті Кротоне на півдні Італії в результаті нещасного випадку загинув 47-річний громадянин України. Він намагався заховатись у воді від рою ос.

За даними видання Corriere della Sera., чоловік нібито помітив на пляжу рій ос і вирішив урятуватись від них, пірнувши в море.

Японка виграла золото на Олімпіаді-2024 у віці 14 років

14-річна Коко Йошизава здобула "золото" для Японії у скейтбордингу

Спортсменка останнім трюком випередила партнерку по збірній Акаму, якій дісталося срібло. Бронзу здобула дворазова призерка Олімпійських ігор, 16-річна Райса Леал із Бразилії.