Удар "Хезболлы" по Израилю и нападение туарегов на "вагнеровцев" в Мали: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Новости за 27 июля:

Новости за 28 июля:

Удар по Израилю

В субботу Израиль сообщил, что "Хезболла" нанесла удар в районе Мадждал-Шамса. Данную атаку сразу назвали самой смертоносной. Заметим, что в результате удара на спортивном поле погибли 11 человек, еще более 30 получили ранения.

После удара премьер-министр Биньямин Нетаньяху дал указание своему рейсу немедленно вылететь из Вашингтона в Израиль.

А США выразили обеспокоенность по поводу того, что удар по Голанам может привести к войне между Израилем и "Хезболлой".

Подробнее о ситуации в регионе можно узнать в материале РБК-Украина.

Нападение на колонну ППК "Вагнера"

Вечером субботы, 27 июля, сеть потрясли фото и видео с разбитой колонной боевиков ЧВК "Вагнера" в африканской стране Мали. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-туареги по движению CSP-PSD.

Детальнее о нападении на "вагнеровцев" в Мали и кто такие туареги, - можно узнать в материале РБК-Украина.

Украинская теннисистка отказалась от выступлений на Олимпийских играх

Бывшая первая ракетка Украины Ангелина Калинина решила не выступать на летних Играх. Информация о ее снятии появилась в расписании Олимпиады.

Калинина в первом раунде теннисного турнира должна была встретиться с нидерландкой Аранчей Рус. Матч был запланирован на 27 июля, но из-за дождя поединок перенесли.

Ученые призвали НАТО пригласить Украину в Альянс

Десятки ученых обратились к представителям НАТО. В открытом письме ученые призвали Альянс пригласить Украину присоединиться.

"Сосредоточение внимания на вроде бы "беспокойства России относительно расширения НАТО" и попытки ее успокоить игнорируют геноцидную пропаганду РФ и систематические военные преступления на оккупированной территории Украины, включая массовые убийства, массовые изнасилования и пытки", - говорится в письме.

Россияне убили более 500 детей с начала полномасштабного вторжения в Украину

С начала полномасштабного вторжения вооруженная агрессия России унесла жизни более 500 украинских детей. Еще более тысячи получили ранения.

"Более 2051 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 28 июля 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 564 ребенка погибли и более 1487 получили ранения различной степени тяжести", - сообщил Офис генпрокурора.

Неизвестные отправили главе МВД Франции письмо с чумой

Подозрительное письмо было обнаружено и перехвачено в субботу, 27 июля, в сортировочном центре на почте. В нем обнаружили подозрительный чёрный порошок, после чего начали проводить экспертизу.

Проверку проводила полиция по ядерным, радиологическим, биологическим, химическим и взрывчатым веществам. Быстрые испытания показали небольшую положительную реакцию на чуму.

В Италии украинец умер на пляже, спасаясь от ос

На пляже в городе Кротоне на юге Италии в результате несчастного случая погиб 47-летний гражданин Украины. Он пытался спрятаться в воде от роя ос.

По данным издания Corriere della Sera, мужчина якобы заметил на пляже рой ос и решил спастись от них, нырнув в море.

Японка выиграла золото на Олимпиаде-2024 в возрасте 14 лет

14-летняя Коко Йошизава получила "золото" для Японии в скейтбординге

Спортсменка последним трюком опередила партнершу по сборной Акаму, которой досталось серебро. Бронзу получил двукратный призер Олимпийских игр, 16-летняя Райса Леал из Бразилии.