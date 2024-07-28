Японка виграла золото на Олімпіаді-2024 у віці 14 років: відео виступу
Дитина виграла золото для Японії на Олімпіаді-2024. Завдяки вдалому трюку 14-річна спортсменка перейшла з 4 місця на перше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОК.
Сьогодні, 28 липня, японка Коко Йошизава виграла золоту медаль у жіночому вуличному скейтбордингу на Олімпіаді-2024 у Парижі.
Coco Yoshizawa wins Gold in Women’s Street Skateboarding. She was in 4th place. She drilled this. Right away she knew she had won Gold. What an incredible achievement. This is what the Olympics are about. pic.twitter.com/yY1ZYlI36e— Chris Palmer (@ChrisPalmerNBA) July 28, 2024
Спортсменка останнім трюком випередила партнерку по збірній Акаму, якій дісталося срібло.
Нагадаємо, раніше ми підбили підсумки змагань 27 липня на Олімпіаді-2024.
Сьогодні день розпочався з того, що українська тенісистка відмовилася від виступів на Олімпійських іграх.
Пізніше ми писали, що Світоліна розпочала тенісний турнір з розгрому японки.
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