Японка виграла золото на Олімпіаді-2024 у віці 14 років: відео виступу

Дитина виграла золото для Японії на Олімпіаді-2024. Завдяки вдалому трюку 14-річна спортсменка перейшла з 4 місця на перше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОК .

Сьогодні, 28 липня, японка Коко Йошизава виграла золоту медаль у жіночому вуличному скейтбордингу на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Нагадаємо, раніше ми підбили підсумки змагань 27 липня на Олімпіаді-2024.

Сьогодні день розпочався з того, що українська тенісистка відмовилася від виступів на Олімпійських іграх.

Пізніше ми писали, що Світоліна розпочала тенісний турнір з розгрому японки.

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