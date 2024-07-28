Невідомі відправили голові МВС Франції лист із чумою, - Parisien

До Міністерства внутрішніх справ Франції надіслали лист із вірусом чуми. Його адресували голові відомства Жеральду Дарманену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien .

Підозрілий лист було виявлено та перехоплено у суботу, 27 липня, у сортувальному центрі на пошті. У ньому виявили підозрілий чорний порошок, після чого почали проводити експертизу.

Перевірку проводила поліція з ядерних, радіологічних, біологічних, хімічних та вибухових речовин. Швидкі випробування показали невелику позитивну реакцію на чуму.

Після порошок відправили до Інституту Пастера, який має провести додаткові аналізи, щоб підтвердити чи спростувати результати. Попередньо підсумок очікується наприкінці дня понеділка.

У виданні додали, що лист про який йде мова, мав образливий характер і був адресований міністру внутрішніх справ Франції Жеральду Дарманену.