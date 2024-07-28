Хто такі туареги та що відомо про напад на колону ПВК "Вагнера" в Малі

Ввечері суботи, 27 липня, мережу сколихнули фото та відео з розбитою колоною бойовиків ПВК "Вагнера" в африканській країні Малі. Відповідальність за напад взяли на себе повстанці-туареги з руху CSP-PSD.

Що відомо про напад на "вагнерівців" в Малі та хто такі туареги, - розповідає РБК-Україна .

Напад на "вагнерівців" в Малі

Бої між повстанцями-туарегами та бойовиками російської ПВК "Вагнера" відбулися в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром у четвер та п'ятницю - 25 та 26 липня.

Спочатку повстанський рух CSP-PSD заявив, що туарегам вдалося захопити бронетехніку, вантажівки і цистерни. Також пошкодити вертоліт, який потім розбився в місті Кідаль за сотні кілометрів звідти.

Після бою туареги опублікували в соцмережах багато відео, на яких була зафіксована розбита колона військової техніки та тіла вбитих. За повідомленнями російських "воєнкорів", в результаті нападу загинули щонайменше 20 бойовиків ПВК "Вагнера".

Пізніше рух CSP-PSD повідомив про бій з батальйоном армії Малі, який підтримував бойовиків "Вагнера". Повстанці заявили, що вороги були знищені, а найманці та солдати, які вижили в бою, потрапили в полон. За версією малійської армії, в бою загинули лише двоє солдатів та 10 отримали поранення, а втрати туарегів нібито склали майже 20 вбитими. Проте відео, опубліковані в мережі, говорять про інше.

Сьогодні ж у соцмережі Х було опубліковано допис нібито від руху CSP-PSD з пропозицією передати Україні полонених "вагнерівців".

"Цей жест спрямований на те, щоб допомогти вам у вашій боротьбі за справедливість та свободу", - йшлося в дописі, правдивість якого неможливо перевірити.

Хто такі туареги

Туареги - етнічна група, яка населяє регіон Сахари, в тому числі частину північного Малі.

У 2012 році туареги розпочали повстання проти уряду Малі, в ході повстання певний час були союзниками з ісламістськими угрупуваннями, афілійованими з терористичною Аль-Каїдою, що завдало великого удару по іміджу туарегів у західному світі.

Повстанці сподівалися сформувати "Азавад" - незалежну націю туарегів. Вони навіть утримують стратегічне місто Кідаль.

Фото: хто такі туареги, які розбили колону "вагнерівців" в Малі (Getty Images)

У 2015-му повстанський рух туарегів уклав мирну угоду з хунтою Малі, але наприкінці 2022 року вийшов з неї.

Минулого року в ЗМІ ширилося повідомлення, що рух туарегів оголосив війну бойовикам ПВК "Вагнера", які діють на території Малі та допомагають хунті.

Що "вагнерівці" роблять в Малі

Бійці російської ПВК "Вагнера", за повідомленнями самих російських "воєнкорів", перебувають у Малі принаймні з 2021 року. Попри те, що "вагнерівці" діють в різних африканських країнах, зокрема в ЦАР, Нігері та Буркіна-Фасо, найбільш тісні відносини в ПВК саме з Малі, зазначають західні ЗМІ.