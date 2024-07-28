Вчені закликали НАТО запросити Україну до Альянсу, - The Guardian

Десятки вчених звернулись до представників НАТО. У відкритому листі вони закликали Альянс запросити Україну приєднатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У своєму листі вчені заявили, що запрошення приєднатися до НАТО для України означатиме рішучий крок від політики умиротворення і повернення до верховенства міжнародного права й захисту прав людини. "Зосередження уваги на начебто "занепокоєності Росії щодо розширення НАТО" і спроби її заспокоїти ігнорують геноцидну пропаганду РФ і систематичні воєнні злочини на окупованій території України, включаючи масові вбивства, масові зґвалтування і тортури", - йдеться в листі.