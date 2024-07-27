Ворог найбільш інтенсивно атакує на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби, 26 липня, станом на 22:00 на фронті відбулося 107 бойових зіткнень. Найбільш інтенсивні атаки ворог проводить на Покровському напрямку, але платить за це високу ціну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірній звіт Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Ворожі обстріли

Як зазначається, росіяни завдали 46 авіаційних ударів (зокрема, застосовано 65 КАБ) та 466 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили 3163 обстріли по позиціях українських військ і населених пунктах з артилерії та інших типів озброєння.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів намагався штурмувати оборонні рубежі в районах Вовчанська, Глибокого та Слобожанського. Ситуація під контролем українських військ. Ще триває один бій біля міста Вовчанськ.

Шість разів ворог атакував позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку. Успішно відбито чотири штурмових дії поблизу населених пунктів Табаївка та Стельмахівка. Неподалік цих же населених пунктів два боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку російські війська вчинили 10 атакувальних спроб поблизу Новоєгорівки, Новосергіївки, Невського та Тернів. Продовжується бій у районі Невського. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку агресор провів три штурмових дії неподалік Верхньокам’янського. Усі намагання ворога просунутись були безуспішними.

На Краматорському напрямку українські війська зупинили шість атак противника поблизу Часового Яру і Григорівки. Два боєзіткнення ще не закінчені. Загарбники зазнають втрат.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися 11 разів вклинитися в оборонні рубежі українціві біля населених пунктів Північне, Залізне, Торецьк та Нью-Йорк. Відбито вісім атак, три - ще тривають.

Найбільш інтенсивно ворог атакує на Покровському напрямку. Тут від початку доби відбувалося 30 штурмів з боку росіян, майже половина з них продовжуються біля населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Новоселівка Перша і Яснобродівка.

У відомстві розповіли, що окупанти за спроби просуватися на Покровському напрямку платять високу ціну.

"Втрати противника з початку доби тут становлять 187 осіб вбитими та пораненими. Знищено три танки, гармату, дві бронемашини, 14 одиниць автомобільної техніки та два мотоцикли. Серед пошкодженої техніки ворога - САУ 2С1, дві бойових броньованих машини та вісім автомобілів", - пише Генштаб.

На Курахівському напрямку загарбники намагалися 14 разів просунутися в районах населених пунктів Нетайлове, Костянтинівка, Красногорівка та Парасковіївка, триває три боєзіткнення поблизу Красногорівки. За сьогодні воїни ЗСУ знешкодили на напрямку 46 загарбників та знищили танк і дві бронемашини.

На Времівському напрямку загарбники розпочали дев’ять атак в районах Водяного і Урожайного. Сім з них ще тривають. Ворог концентрує зусилля у бік Старомлинівки.

На Оріхівському напрямку зазнали невдачі п’ять атак противника біля Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони впевнено стримують натиск російських окупаційних військ.

"Окремо варто відзначити воїнів 25-та окремої повітрянодесантої Січеславської бригади, які мужньо тримають позиції та вміло відбивають ворожий натиск", - додали у відомстві.