Ізраїль заявив про удар "Хезболли" по стадіону на Голанських висотах, є загиблі

Ізраїль заявив про удар "Хезболли" в районі Мадждал-Шамса. Цю атаку, в результаті якої загинули десять осіб, вже назвали найбільш смертоносною.

За даними видань, серед загиблих є діти та підлітки віком від 10 до 20 років, ще понад 34 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарень.

This is the moment that a Hezbollah rocket hit a children’s playground and soccer field in Majdal Shams a Druze town in northern Israel.



There are at least 9 children and teens dead. pic.twitter.com/ivLkFHl1Gf — Israel ישראל (@Israel) July 27, 2024

Згідно з оцінкою ситуації ЦАХАЛ і даними розвідки ЦАХАЛ, запуск ракети в бік Мадждал-Шамса здійснила терористична організація "Хезболла", яка діє на території Лівану.

В Міністерстві закордонних справ Ізраїлю заявили, що "безсумнівно, Хезболла перетнула всі червоні лінії".

"Ми прибули на футбольне поле та побачили руйнування та предмети, що горіли. Жертви лежали на траві... Ми негайно почали сортувати поранених. Постраждалих доставили в місцеві клініки, і наші бригади також були направлені в ці клініки. Під час інциденту були додаткові оповіщення, і медична допомога постраждалим ще триває", - заявив старший медик MDA Ідан Авшалом, прибувши на місце події.

Зауважимо, що Мадждал Шамс - це місто на Голанських висотах, розташоване в південному підніжжі гори Гермон. Місто, відоме як неофіційна "столиця" регіону.

Нетаньяху терміново повертається з США

За даними The Times of Israel, прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху дав вказівку своєму рейсу вилетіти з Вашингтона до Ізраїля якомога раніше.