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Ізраїль заявив про удар "Хезболли" по стадіону на Голанських висотах, є загиблі

Ізраїль, Субота 27 липня 2024 21:17
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Ізраїль заявив про удар "Хезболли" по стадіону на Голанських висотах, є загиблі Фото: Ізраїль заявив про удар "Хезболли" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїль заявив про удар "Хезболли" в районі Мадждал-Шамса. Цю атаку, в результаті якої загинули десять осіб, вже назвали найбільш смертоносною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та The Jerusalem Post.

За даними видань, серед загиблих є діти та підлітки віком від 10 до 20 років, ще понад 34 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарень.

Згідно з оцінкою ситуації ЦАХАЛ і даними розвідки ЦАХАЛ, запуск ракети в бік Мадждал-Шамса здійснила терористична організація "Хезболла", яка діє на території Лівану.

В Міністерстві закордонних справ Ізраїлю заявили, що "безсумнівно, Хезболла перетнула всі червоні лінії".

"Ми прибули на футбольне поле та побачили руйнування та предмети, що горіли. Жертви лежали на траві... Ми негайно почали сортувати поранених. Постраждалих доставили в місцеві клініки, і наші бригади також були направлені в ці клініки. Під час інциденту були додаткові оповіщення, і медична допомога постраждалим ще триває", - заявив старший медик MDA Ідан Авшалом, прибувши на місце події.

Зауважимо, що Мадждал Шамс - це місто на Голанських висотах, розташоване в південному підніжжі гори Гермон. Місто, відоме як неофіційна "столиця" регіону.

Нетаньяху терміново повертається з США

За даними The Times of Israel, прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху дав вказівку своєму рейсу вилетіти з Вашингтона до Ізраїля якомога раніше.

Наразі відомо, що Нетаньяху обговорює смертоносну ракетну атаку Хезболли на Мадждал Шамс зі своїм військовим секретарем, генерал-майором Романом Гофманом.

Нагадаємо, що після нападу терористів ХАМАС на Сектор Гази минулого року і початку воєнної операції ЦАХАЛу, бойовики ісламського радикального руху "Хезболла" почали атакувати північні райони Ізраїлю на знак солідарності з ісламськими рухами в регіоні.

Зокрема ми повідомляли, що на початку місяця "Хезболла" випустила понад 200 ракет та 20 безпілотників по півночі Ізраїлю.

Це сталось після того, як за кілька днів до цього армія Ізраїлю завдала удару по південних районах Лівану та ліквідувала одного з верховних командирів ісламського терористичного угруповання "Хезболла".

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Ізраїль Сектор Газа
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