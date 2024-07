Ізраїль заявив про удар "Хезболли" по стадіону на Голанських висотах, є загиблі

За даними видань, серед загиблих є діти та підлітки віком від 10 до 20 років, ще понад 34 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарень.

This is the moment that a Hezbollah rocket hit a children’s playground and soccer field in Majdal Shams a Druze town in northern Israel.



There are at least 9 children and teens dead. pic.twitter.com/ivLkFHl1Gf