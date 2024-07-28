У ВМФ Росії закінчився офіцерський і сержантський склад морпіхів, - АТЕШ

У військово-морському флоті Російської Федерації закінчився офіцерський і сержантський склад морпіхів. Зараз росіяни, ймовірно, набирають людей для створення нового підрозділу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " АТЕШ ".

У розпорядження партизанів потрапили документи, які свідчать про те, що у 810 окремій гвардійській бригаді морської піхоти така кількість вакантних посад, наче це новостворений підрозділ.

"У країни агресора не залишилося ні сержантів, ні офіцерів. Немає заступників командирів і командирів відділень та взводів за всіма напрямками. Це стосується і мінометної батареї, і відділення FPV-Дронів, взводів вогневої підтримки, штурмовиків, морської піхоти та зенітно-ракетних відділень", - повідомили в АТЕШ.

За їх даними ситуація з кадрами в Росії насправді патова, а вони описали лише малу частину з того, що бачать у внутрішніх документах окупантів.

"Можемо констатувати лише те, що підрозділ абсолютно недієздатний. 70% вакантних посад - це заступники командирів і командири, без яких жодна армія навіть просто функціонувати не може, не те що перемагати", - наголосили партизани.