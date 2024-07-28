У ВМФ Росії закінчився офіцерський і сержантський склад морпіхів, - АТЕШ
У військово-морському флоті Російської Федерації закінчився офіцерський і сержантський склад морпіхів. Зараз росіяни, ймовірно, набирають людей для створення нового підрозділу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".
У розпорядження партизанів потрапили документи, які свідчать про те, що у 810 окремій гвардійській бригаді морської піхоти така кількість вакантних посад, наче це новостворений підрозділ.
"У країни агресора не залишилося ні сержантів, ні офіцерів. Немає заступників командирів і командирів відділень та взводів за всіма напрямками. Це стосується і мінометної батареї, і відділення FPV-Дронів, взводів вогневої підтримки, штурмовиків, морської піхоти та зенітно-ракетних відділень", - повідомили в АТЕШ.
За їх даними ситуація з кадрами в Росії насправді патова, а вони описали лише малу частину з того, що бачать у внутрішніх документах окупантів.
"Можемо констатувати лише те, що підрозділ абсолютно недієздатний. 70% вакантних посад - це заступники командирів і командири, без яких жодна армія навіть просто функціонувати не може, не те що перемагати", - наголосили партизани.
Підводний флот РФ
Нагадаємо, що на початку березня спецпідрозділ ГУР МО завдав удару патрульному кораблю Чорноморського флоту "Сергій Котов". Це відбулось недалеко від Керченської протоки.
Внаслідок атаки морськими дронами Magura V5 корабель було знищено. Це стало третім судном Чорноморського флоту Росії, протягом того місяця.
Вже цього місяця командувач ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа заявив, що Чорноморський флот Росії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць.
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