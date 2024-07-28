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В Італії українець помер на пляжі, рятуючись від ос

Італія, Неділя 28 липня 2024 21:14
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В Італії українець помер на пляжі, рятуючись від ос Фото: в Італії загтнув українець (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На пляжі в місті Кротоне на півдні Італії в результаті нещасного випадку загинув 47-річний громадянин України. Він намагався заховатись у воді від рою ос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

За даними видання, чоловік нібито помітив на пляжу рій ос і вирішив урятуватись від них, пірнувши в море.

Спершу вважалось, що причиною смерті став анафілактичний шок від укусу, проте в чоловіка не виявили слідів укусів, тому припускається, що в нього стався серцевий напад і він потонув.

За словами очевидців, врятувати українця було складно саме через велику кількість ос, які переслідували його. Комахи були настільки агресивними, що жалили всіх, хто наближався, зокрема поліцейських і карабінерів.

Попередній огляд пляжу встановив, що оси облаштувались безпосередньо у піску. У зв’язку з цим мер Кротоне Вінченцо Воче розпорядився закрити пляж, поки його не стане безпечно відвідувати.

За даними видання, загиблий 47-річний українець працював інженером, у Кротоне він приїхав на відпочинок із родиною.

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