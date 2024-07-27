США стурбовані, що удар по Голанах може призвести до війни між Ізраїлем та "Хезболлою", - Axios

Сполучені Штати Америки стурбовані, тим що сьогоднішній удар по Голанах може призвести до війни між Ізраїлем та "Хезболлою". Тим часом в Ізраїлі говорять що дана атака "перетнула всі червоні лінії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За даними видання, адміністрація Байдена дуже стурбована тим, що ракетна атака, яка вбила 10 людей на Голанських висотах, може призвести до повної війни між Ізраїлем і "Хезболлою".

"Те, що сталося сьогодні, могло стати тригером, про який ми хвилювалися і намагалися уникнути протягом 10 місяців", - сказав анонімний американський чиновник.

Тим часом міністр закордонних справ Ізраїль Кац заявив, що Ізраїль наближається до тотальної війни проти "Хезболли" та Лівану після ракетного обстрілу футбольного поля.

"Атака "Хезболли" перетнула всі червоні лінії, і відповідь буде відповідною", - наголосив Кац.