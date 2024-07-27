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США стурбовані, що удар по Голанах може призвести до війни між Ізраїлем та "Хезболлою", - Axios

США, Субота 27 липня 2024 22:12
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США стурбовані, що удар по Голанах може призвести до війни між Ізраїлем та "Хезболлою", - Axios Фото: США стурбовані, що удар по Голанах може призвести до війни між Ізраїлем та "Хезболлою" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сполучені Штати Америки стурбовані, тим що сьогоднішній удар по Голанах може призвести до війни між Ізраїлем та "Хезболлою". Тим часом в Ізраїлі говорять що дана атака "перетнула всі червоні лінії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За даними видання, адміністрація Байдена дуже стурбована тим, що ракетна атака, яка вбила 10 людей на Голанських висотах, може призвести до повної війни між Ізраїлем і "Хезболлою".

"Те, що сталося сьогодні, могло стати тригером, про який ми хвилювалися і намагалися уникнути протягом 10 місяців", - сказав анонімний американський чиновник.

Тим часом міністр закордонних справ Ізраїль Кац заявив, що Ізраїль наближається до тотальної війни проти "Хезболли" та Лівану після ракетного обстрілу футбольного поля.

"Атака "Хезболли" перетнула всі червоні лінії, і відповідь буде відповідною", - наголосив Кац.

Нагадаємо, сьогодні Ізраїль повідомив, що "Хезболла" завдала удар в районі Мадждал-Шамса. Цю атаку вже назвали найбільш смертоносною.

В результаті даної атаки загинуло вже 11 людей, постраждалих понад 30.

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