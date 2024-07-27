Росіяни пишуть про масовану атаку дронів на Брянську і Курську області
Міноборони РФ заявило про нібито збиття на Брянською областю 21 безпілотника, які там приписують Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ і губернатора Брянської області РФ Олександра Богомаза в Telegram.
За словами губернатора, масованої атаки зазнали кілька муніципальних районів області. Усі повітряні цілі нібито перехоплені та знищені.
“Протягом години підрозділами Міністерства оборони РФ знищено ще дванадцять безпілотних літальних апаратів літакового типу. Шість БПЛА - над Вигоницьким районом, три безпілотники збито над територією Трубчевського району, по одному - над Карачевським, Брасовським і Брянським районами", - написав губернатор, додавши, що "постраждалих і руйнувань немає".
Пізніше росЗМІ з посиланням на губернатора повідомили, що також 6 БПЛА нібито було збито у небі над Курською областю.
Нагадаємо, в ніч на 26 липня внаслідок атаки з повітря у тимчасово окупованому Криму горів військовий аеродром "Саки" у Новофедорівці. За даними джерела Кримського вітру, на аеродромі вражено склад із боєприпасами.
Офіційно голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв повідомив лише про "загрозу балістики", а пізніше про відміну ракетної небезпеки.
За даними ASTRA, внаслідок атаки могла бути знищена російська радіолокаційна станція.
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