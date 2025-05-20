Трамп поговорив з Путіним та Зеленським та вибори президента Польщі: новини за 19 травня

Війна Росії проти України

США готують нові санкції проти РФ: у Трампа розкритикували м’якість Байдена щодо Путіна

Як заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, Сполучені Штати Америки та Європа рішуче посилять санкції проти Росії у випадку, якщо російський диктатор Володимир Путін не буде вести мирні переговори з Україною "в дусі доброї волі".

"Що я можу вам сказати, так це те, що санкції були дуже неефективними за часів адміністрації Джо Байдена. Вони тримали їх на низькому рівні, бо боялися, що це підштовхне внутрішні ціни на нафту", - сказав Бессент.

В уряді хочуть платити 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину

Відповідний проект Мінісоцполітики розроблений для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства із навчанням або професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження.

Зокрема ним пропонується, надавати допологову підтримку вагітним жінкам (у розмірі 100 % заробітної плати застрахованим та 7 тисяч гривень незастрахованим), а також надавати одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину.

ЄС запускає фонд на 150 млрд євро для переозброєння та підтримки України, - FT

Країни-члени ЄС домовилися про створення фонду кредитування озброєнь у розмірі 150 млрд євро. Дана ініціатива була запропонована Європейською комісією на початку цього року як засіб прискорити переозброєння континенту.

Механізм дозволить країнам-членам брати кредити у Брюсселя та використовувати їх на закупівлю зброї, переважно шляхом спільних замовлень. Повідомляється, що сьогодні вранці країни блоку досягли попередньої домовленості щодо параметрів фонду. Формальне затвердження очікується в середу.

Вибори президента у Польщі: підраховано 100% голосів, хто проходить до другого туру

Державна виборча комісія Польщі оголосила результати першого туру президентських виборів. До наступного туру виходять Рафал Тшасковський й Кароль Навроцький.

Згідно з результатами голосування, до другого туру президентських виборів проходять:

кандидат від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський набрав 31,36% голосів;

набрав 31,36% голосів; кандидат від "Право і справедливість" Кароль Навроцький - 29,54% голосів.

Історична угода після Brexit: Британія та ЄС домовилися про торгівлю та оборону

Як пише Reuters, лідери Великої Британії та Європейського Союзу досягли угоди про зміцнення зв'язків. Це буде найзначніше перезавантаження відносин після Brexit. Угода містить три тексти: партнерство у сфері оборони та безпеки, спільну заяву про спільну роботу над геополітичними викликами, як-от війна Росії проти України, і "спільне розуміння" щодо низки інших питань.

Наразі відповідні документи знаходяться на затвердженні у всіх 27 урядах ЄС, повідомили європейські чиновники агентству.

Байден вперше прокоментував повідомлення про виявлений у нього рак

Напередодні стало відомо, що в колишнього президента США Джо Байдена діагностували агресивну форму раку передміхурової залози. Після цих повідомлень він зробив перший коментар, опублікувавши фото зі своєю дружиною Джилл Байден.

"Рак стосується кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що стаємо сильнішими саме в найважчі моменти життя. Дякую вам за вашу любов та підтримку - вони дають нам сили", - написав Байден.

Чи встановить Трамп новий термін для мирної угоди між Україною та РФ: відповідь Білого дому

Президент США Дональд Трамп встановив для України та Росії двотижневий термін для укладення мирної угоди, однак він вже закінчився.

Відповідаючи на питання, чи має намір президент США встановити новий термін для укладання мирної угоди під час розмови з російським диктатором, прессекретар Білого дому Керолайн Левітт сказала, що не хоче випереджати події, пов'язані з дзвінком Трампа до Путіна.

Кім Чен Ину загрожує ордер на арешт? Україні радять подати скаргу до МКС

Північнокорейського диктатора Кім Чен Ина можуть притягнути до відповідальності за підтримку війни Росії проти України. Київ може подати скаргу на КНДР до Міжнародного кримінального суду.

"Настав час притягнути Кім Чен Ина до відповідальності в МКС", - зазначив колишній глава МКС Сон Сан Хьон, додавши, що військова допомога Пхеньяну Росії забезпечила Україні правові умови для подання скарги проти Північної Кореї.

Путін зробив нову заяву про припинення вогню після переговорів із Трампом

Диктатор зазначив, що Росія нібито готова працювати з Україною над меморандумом "з приводу можливого майбутнього мирного договору, з визначенням низки позицій: принципів врегулювання, термінів можливого укладення мирної угоди, включно з можливим припиненням вогню на певний час".

Трамп зробив першу заяву після двогодинної розмови з Путіним

На думку Трампа, його розмова з російським диктатором Володимиром Путіним пройшла "дуже добре".

"Росія і Україна негайно почнуть переговори про припинення вогню і, що ще важливіше, про припинення війни. Умови цього будуть узгоджені двома сторонами, тому що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знатиме", - написав Трамп.

Зеленський розповів про два дзвінки з Трампом

"Перший дзвінок був, ми з ним проговорили про те, що дуже важливо для України. Це припинення вогню, це, в принципі, безумовні речі, які ми обговорювали і в Стамбулі, і постійно до цього", - зазначив президент України

Також, за його словами, було порушене питання готовності Сполучених Штатів Америки піти до більш серйозних кроків, санкційних кроків.

Путін заговорив про меморандум з Україною. Зеленський відповів на ідею диктатора

"Те, що мені сказав президент Трамп, я так розумію, що вони це обговорювали з Путіним, що в двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім до мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору. Меморандуму, який буде підтриманий всіма або обома країнами, в якому є і припинення вогню", - заявив президент України.

Він зазначив, що українська сторона, отримавши меморандум або пропозиції росіян, зможе сформувати своє бачення.