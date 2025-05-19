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Переговори про мир між РФ і Україною зайшли в глухий кут, - Венс

Понеділок 19 травня 2025 17:03
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Переговори про мир між РФ і Україною зайшли в глухий кут, - Венс Фото: Джей Ді Венс, віцепрезидент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США визнають, що переговори про завершення війни Росії проти України зараз у тупиковій ситуації.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми розуміємо, що тут (у мирних переговорах щодо України - ред.) є невеликий глухий кут. Я думаю, президент збирається сказати Володимиру Путіну: "Слухай, ти серйозно? Ти серйозно до цього ставишся?" - зазначив Венс.

Мирні переговори

Нагадаємо, Україна і Росія минулого тижня вперше за три роки провели прямі переговори. Сторони домовилися про великий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Також країни вирішили представити одна одній своє бачення припинення вогню щонайменше на 30 днів, на яке вже погодилася Україна.

Водночас значного прогресу, як писало Axios із посиланням на неназваного українського чиновника, під час переговорів сторонам досягти не вдалося.

Уже сьогодні президент США Дональд Трамп проведе окремі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Як розповіла прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, Трамп зателефонує Зеленському одразу після переговорів із Путіним.

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Володимир Путін Російська Федерація Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні Джей Ді Венс
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