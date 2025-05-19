Росія вночі атакувала Сумщину: шість влучань дронів, пошкоджено інфраструктуру

Росія вночі атакувала Сумщину дронами-камікадзе. У Шосткинській громаді зафіксовано шість влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Обидва чоловіки госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.

Ще одного постраждалого зафіксували в Есманьській громаді - поранений 47-річний місцевий мешканець.

Також ушкоджені чотири житлові будинки на території громади.

У ОВА повідомили, що у Шосткинській громаді поранення дістав 44-річний охоронець підприємства, по якому вночі вдарили безпілотники.

За інформацією ОВА, на місці працюють аварійно-рятувальні служби. Розпочато ліквідацію наслідків та з’ясування масштабів пошкоджень.

Унаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру одного з місцевих підприємств.

За попередньою інформацією, у Шосткинській громаді зафіксовано щонайменше шість влучань безпілотників.

У ніч на 19 травня Сумщина знову опинилася під ворожим вогнем. Російські війська завдали підступної атаки дронами-камікадзе.

Удар росіян по Сумах

Нагадаємо, 14 травня, у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу через загрозу російського удару балістикою. Під час тривоги в Сумах прогримів вибух.

Пізніше в.о. сумського міського голови Артем Кобзар розповів, що вибух пролунав через російський удар по об'єкту промислової інфраструктури.

Водночас у Сумській ОВА повідомляли, що внаслідок атаки є постраждалі. Точної їхньої кількості не розкривали.

До слова, 6 травня окупанти атакували балістичною ракетою передмістя Сум. Через удар загинули три людини, серед яких дитина. Поранення дістали ще вісім осіб, серед них четверо дітей.

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