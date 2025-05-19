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ЄС запускає фонд на 150 млрд євро для переозброєння та підтримки України, - FT

Понеділок 19 травня 2025 11:49
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ЄС запускає фонд на 150 млрд євро для переозброєння та підтримки України, - FT Фото: ЄС створює фонд для переозброєння та допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Столиці країн ЄС досягли політичної згоди щодо створення фонду позик обсягом 150 мільярдів євро для фінансування озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Джерела видання повідомляють, що механізм дозволить країнам-членам брати кредити у Брюсселя та використовувати їх на закупівлю зброї, переважно шляхом спільних замовлень.

Це - історичний крок для Євросоюзу, викликаний війною Росії проти України та тиском з боку президента США Дональда Трампа, який неодноразово закликав Європу самостійно фінансувати власну оборону.

Ініціативу просувала Європейська комісія ще на початку року.

У понеділок вранці країни блоку досягли попередньої домовленості щодо параметрів фонду. Формальне затвердження очікується в середу.

Очікується, що новий фонд стане основою для масштабного переозброєння континенту, на тлі зростання загроз з боку Росії та невизначеності в трансатлантичних відносинах.

План переозброєння Європи

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європу необхідно терміново переозброїти. Пізніше вона представила відповідний план.

Він передбачає мобілізацію 800 млрд євро і включає кредитування на 150 млрд для оборонних потреб. Кошти будуть використані для виробництва засобів ППО та модернізації оборонної інфраструктури серед країн-членів Євросоюзу.

Одним з основних аспектів цього плану є розширення використання державного фінансування в оборонній сфері, що дасть змогу країнам ЄС здійснювати масштабні інвестиції в розробку та виробництво нових оборонних технологій.

Зауважимо, що раніше усі 27 країн-членів ЄС погодили план переозброєння Європи.

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