Кім Чен Ину загрожує ордер на арешт? Україні радять подати скаргу до МКС

Північнокорейського диктатора Кім Чен Ина можуть притягнути до відповідальності за підтримку війни Росії проти України. Київ може подати скаргу на КНДР до Міжнародного кримінального суду.

Про це заявив колишній глава МКС Сон Сан Хьон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

"Настав час притягнути Кім Чен Ина до відповідальності в МКС", - зазначив Сон Сан Хьон, додавши, що військова допомога Пхеньяну Росії забезпечила Україні правові умови для подання скарги проти Північної Кореї.

За його словами, скарга України як країни, яка постраждала від агресії, є "дуже бажаною". Але навіть без неї у МКС є право ініціювати незалежне розслідування проти Північної Кореї.

Сон Сан Хьон звернув увагу, що ордер на арешт, виданий МКС, не має терміну давності та вимагає від обвинуваченого "нести тавро все своє життя" і передбачає "значний психологічний тиск", забороняючи відвідувати 124 країни, які є членами МКС.