Вибори президента у Польщі: підраховано 100% голосів, хто проходить до другого туру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

Також відомо, що:

Тшасковський найбільшу кількість голосів здобув у Любуському (40,49%), Західнопоморському (40,31%) та Поморському (38,05%) воєводствах, а Невроцький у Підкарпатському (42,77%), Свєнтокшиському (39,94%) та Люблінському (39,02%) воєводствах.

Згідно з результатами голосування, до другого туру президентських виборів проходять:

Вибори президента у Польщі

У неділю, 18 травня, у Польщі відбувся перший тур президентських виборів. За посаду глави держави змагалися 13 кандидатів.

За результатами соцопитувань, найбільші шанси вийти до другого туру мали ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький - голова Інституту національної пам’яті, якого підтримує правоконсервативна партія.

Докладніше про ймовірний розвиток подій у другому турі та можливі наслідки для України - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.