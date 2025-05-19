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Вибори президента у Польщі: підраховано 100% голосів, хто проходить до другого туру

Понеділок 19 травня 2025 13:16
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Вибори президента у Польщі: підраховано 100% голосів, хто проходить до другого туру Фото: Рафал Тшасковський, кандидат у президенти Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Державна виборча комісія Польщі оголосила результати першого туру президентських виборів. До наступного туру виходять Рафал Тшасковський й Кароль Навроцький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Згідно з результатами голосування, до другого туру президентських виборів проходять:

  • кандидат від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський набрав 31,36% голосів;
  • кандидат від "Право і справедливість" Кароль Навроцький - 29,54% голосів.

Тшасковський найбільшу кількість голосів здобув у Любуському (40,49%), Західнопоморському (40,31%) та Поморському (38,05%) воєводствах, а Невроцький у Підкарпатському (42,77%), Свєнтокшиському (39,94%) та Люблінському (39,02%) воєводствах.

Також відомо, що:

  • кандидат від "Конфедерації" Славомір Менцен отримав 14,81% голосів;
  • кандидат від "Конфедерації польської корони" Ґжеґож Браун - 6,34%;
  • кандидат від "Третього шляху" Шимон Головня - 4,99%;
  • кандидат від "Разом" Адріан Зандберг - 4,86%;
  • кандидатка від "Нової лівиці" Магдалена Бєят - 4,23%.

Вибори президента у Польщі

У неділю, 18 травня, у Польщі відбувся перший тур президентських виборів. За посаду глави держави змагалися 13 кандидатів.

За результатами соцопитувань, найбільші шанси вийти до другого туру мали ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький - голова Інституту національної пам’яті, якого підтримує правоконсервативна партія.

Докладніше про ймовірний розвиток подій у другому турі та можливі наслідки для України - в матеріалі РБК-Україна.

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