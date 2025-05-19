США готують нові санкції проти РФ: у Трампа розкритикували м’якість Байдена щодо Путіна

Сполучені Штати Америки та Європа рішуче посилять санкції проти Росії у випадку, якщо російський диктатор Володимир Путін не буде вести мирні переговори з Україною "в дусі доброї волі".

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CBS News.

За його словами, президент США Дональд Трамп дуже чітко дав це зрозуміти. Однак наразі необхідно дивитись на те, що станеться, коли обидві сторони, Україна та Росія, сядуть за стіл переговорів.

При цьому Бессент визнав, що попередні санкції США проти Росії виявилися малоефективними.

"Що я можу вам сказати, так це те, що санкції були дуже неефективними за часів адміністрації Джо Байдена. Вони тримали їх на низькому рівні, бо боялися, що це підштовхне внутрішні ціни на нафту", - сказав міністр фінансів США.

Водночас Бессент не уточнив терміни можливого розширення санкцій, щоб не зв'язувати руки Трампу напередодні переговорів із Путіним.

Мирні переговори щодо України

Минулої п'ятниці у Стамбулі відбулися україно-російські переговори щодо припинення війни. Їх ініціатором був Путін, це була його відповідь на пропозицію України, ЄС та США щодо всеосяжного 30-денного перемир'я.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до перемовин особисто з Путіним. Однак той не відповів на це, а прислав делегація значно нижчу за дипломатичним рівнем.

Перемовини у Стамбулі тривали близько години та майже не мали результату. Росіяни вимагали визнати російськими чотири області й Крим, нейтральний статус України, відмовитися вимагати від Росії сплати репарацій та захищати права російськомовних за європейськими стандартами.

Єдине, про що змогли домовитись сторони - провести обмін військовополонених за формулою 1000 на 1000.