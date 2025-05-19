Байден вперше прокоментував новину про діагностований у нього рак

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Байдена.

"Рак торкається кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл (Джилл Байден, дружина колишнього президента США, - ред.) зрозуміли, що найсильнішими ми стаємо там, де ми зламані. Дякуємо вам за те, що піднімаєте нас з любов’ю та підтримкою", - написав 46-й голова Білого дому.

У Байдена діагностували рак

Учора, 18 травня, стало відомо, що в колишнього президента США виявили агресивну форму раку передміхурової залози, який уже встиг поширитися на кістки.

Протягом минулого тижня Байдена обстежували через появу новоутворення у простаті, що було виявлено після того, як у нього погіршилися певні симптоми. Як зазначалося, у п’ятницю йому поставили діагноз - рак простати з показником за шкалою Глісона 9 (група 5).

Попри агресивність захворювання, ймовірно, пухлина залишається чутливою до гормональної терапії, що відкриває можливість для результативного лікування.

Цієї ночі президент США Дональд Трамп опублікував пост у якому побажав Байдену якнайшвидшого одужання.

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