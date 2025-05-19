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Дрони СБУ з повітря і моря вдарили по ворожій РЛС на вишках у Чорному морі: відео

Понеділок 19 травня 2025 10:33
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Дрони СБУ з повітря і моря вдарили по ворожій РЛС на вишках у Чорному морі: відео Ілюстративне фото: український військовий (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України провела комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів у Чорному морі. Було знищено російську розвідувальну техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як розповіли у відомстві, днями за допомогою дронів різних типів було знищено російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газовидобувних платформах у Чорному морі.

За даними СБУ, спочатку одну із вишок уразив безпілотник із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. Унаслідок атаки знищено РЛС "Нева". Її росіяни використовували для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення й житловий блок на вишці.

"У межах однієї спецоперації фахівці СБУ використали два типи безпілотників, які продемонстрували ефективність парної роботи. Ми ще раз нагадали ворогу, що жодному російському мотлоху не місце у Чорному морі", - зазначили в СБУ.

Битва за вишки біля Криму

Нагадаємо, біля берегів окупованого Криму знаходяться газо- та нафтовидобувні платформи, більш відомі як "вишки Бойка". Росія захопила платформи ще у 2014 році і використовували їх у військових цілях вже під час повномасштабної війни.

Зокрема, на вишках встановили радіолокаційні станції.

У вересні 2023 року Україна повернула контроль над "вишками Бойка" у Чорному морі. У серпні 2024 року повідомлялося про атаки на ще одну газову вишку в Чорному морі.

Водночас командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа раніше заявляв, що операція щодо газовидобувних платформ біля Криму буде продовжена. Вишки у Чорному морі є важливим пунктом спостереження для окупантів.

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