Трамп поговорил с Путиным и Зеленским и выборы президента Польши: новости за 19 мая

Война России против Украины

США готовят новые санкции против РФ: у Трампа раскритиковали мягкость Байдена в отношении Путина

Как заявил министр финансов США Скотт Бессент, Соединенные Штаты Америки и Европа решительно усилят санкции против России в случае, если российский диктатор Владимир Путин не будет вести мирные переговоры с Украиной "в духе доброй воли".

"Что я могу вам сказать, так это то, что санкции были очень неэффективными во времена администрации Джо Байдена. Они держали их на низком уровне, потому что боялись, что это подтолкнет внутренние цены на нефть", - сказал Бессент.

В правительстве хотят платить 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка

Соответствующий проект Минисоцполитики разработан для повышения уровня рождаемости, сочетание отцовства с обучением или профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения.

В частности им предлагается, предоставлять дородовую поддержку беременным женщинам (в размере 100% заработной платы застрахованным и 7 тысяч гривен незастрахованным), а также предоставлять единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка.

ЕС запускает фонд на 150 млрд евро для перевооружения и поддержки Украины, - FT

Страны-члены ЕС договорились о создании фонда кредитования вооружений в размере 150 млрд евро. Данная инициатива была предложена Европейской комиссией в начале этого года как средство ускорить перевооружение континента.

Механизм позволит странам-членам брать кредиты у Брюсселя и использовать их на закупку оружия, преимущественно путем совместных заказов. Сообщается, что сегодня утром страны блока достигли предварительной договоренности по параметрам фонда. Формальное утверждение ожидается в среду.

Выборы президента в Польше: подсчитано 100% голосов, кто проходит во второй тур

Государственная избирательная комиссия Польши объявила результаты первого тура президентских выборов. В следующий тур выходят Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий.

Согласно результатам голосования, во второй тур президентских выборов проходят:

кандидат от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский набрал 31,36% голосов;

набрал 31,36% голосов; кандидат от "Право и справедливость " Кароль Навроцкий - 29,54% голосов.

Историческое соглашение после Brexit: Британия и ЕС договорились о торговле и обороне

Как пишет Reuters, лидеры Великобритании и Европейского Союза достигли соглашения об укреплении связей. Это будет самая значительная перезагрузка отношений после Brexit. Соглашение содержит три текста: партнерство в сфере обороны и безопасности, совместное заявление о совместной работе над геополитическими вызовами, например война России против Украины, и "общее понимание" по ряду других вопросов.

Сейчас соответствующие документы находятся на утверждении во всех 27 правительствах ЕС, сообщили европейские чиновники агентству.

Байден впервые прокомментировал сообщения об обнаруженном у него раке

Накануне стало известно, что у бывшего президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. После этих сообщений он сделал первый комментарий, опубликовав фото со своей женой Джилл Байден.

"Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что становимся сильнее именно в самые трудные моменты жизни. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку - они дают нам силы", - написал Байден.

Установит ли Трамп новый срок для мирного соглашения между Украиной и РФ: ответ Белого дома

Президент США Дональд Трамп установил для Украины и России двухнедельный срок для заключения мирного соглашения, однако он уже истек.

Отвечая на вопрос, намерен ли президент США установить новый срок для заключения мирного соглашения во время разговора с российским диктатором, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что не хочет опережать события, связанные со звонком Трампа к Путину.

Ким Чен Ыну грозит ордер на арест? Украине советуют подать жалобу в МУС

Северокорейского диктатора Ким Чен Ына могут привлечь к ответственности за поддержку войны России против Украины. Киев может подать жалобу на КНДР в Международный уголовный суд.

"Пришло время привлечь Ким Чен Ына к ответственности в МУС", - отметил бывший глава МУС Сон Сан Хен, добавив, что военная помощь Пхеньяну России обеспечила Украине правовые условия для подачи жалобы против Северной Кореи.

Путин сделал новое заявление о прекращении огня после переговоров с Трампом

Диктатор отметил, что Россия якобы готова работать с Украиной над меморандумом "по поводу возможного будущего мирного договора, с определением ряда позиций: принципов урегулирования, сроков возможного заключения мирного соглашения, включая возможное прекращение огня на определенное время".

Трамп сделал первое заявление после двухчасового разговора с Путиным

По мнению Трампа, его разговор с российским диктатором Владимиром Путиным прошел "очень хорошо".

"Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о прекращении войны. Условия этого будут согласованы двумя сторонами, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не будет знать", - написал Трамп.

Зеленский рассказал о двух звонках с Трампом

"Первый звонок был, мы с ним проговорили о том, что очень важно для Украины. Это прекращение огня, это, в принципе, безусловные вещи, которые мы обсуждали и в Стамбуле, и постоянно до этого", - отметил президент Украины

Также, по его словам, был поднят вопрос готовности Соединенных Штатов Америки пойти к более серьезным шагам, санкционным шагам.

Путин заговорил о меморандуме с Украиной. Зеленский ответил на идею диктатора

"То, что мне сказал президент Трамп, я так понимаю, что они это обсуждали с Путиным, что в двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может привести потом к карте, которая ведет к окончанию войны, то есть к договору. Меморандума, который будет поддержан всеми или обеими странами, в котором есть и прекращение огня", - заявил президент Украины.

Он отметил, что украинская сторона, получив меморандум или предложения россиян, сможет сформировать свое видение.